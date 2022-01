À l’occasion des soldes d’hiver, découvrez les promotions sur les écouteurs Apple Airpods !

Vous souhaites réaliser une bonne affaire ? Les Airpods Pro et AirPods 2 sont en réduction sur Amazon et Cdiscount !

En octobre 2019, Apple a lancé l'AirPods Pro, une version haut de gamme de ses AirPods existants avec un design unique, une technologie d'annulation du bruit, et d'un meilleur son. Apple a affirmé qu'avec l'AirPods Pro, la société va encore plus loin dans la magie des AirPods, avec les nouveaux écouteurs vendus en même temps que les AirPods 2, plus abordables.

Les AirPods Pro, un incontournable

Les AirPods Pro ressemblent aux AirPods originaux, mais leur conception est plus large pour permettre l’utilisation d’embouts en silicone pour le confort, l’ajustement et la suppression du bruit. Les embouts sont disponibles en trois tailles pour s’adapter à différentes oreilles. Bien que nous ayons entendu des rumeurs suggérant que les AirPods Pro pourraient être disponibles in plusieurs couleurs, Apple les propose uniquement en blanc, comme les AirPods originaux.

Ces modèles sont résistants à la sueur et à l’eau, avec un indice de résistance à l’eau IPX4. Cela signifie que les AirPods Pro ont été testés et peuvent résister aux éclaboussures d’eau de toutes les directions, ils devraient donc bien résister à la sueur et à la pluie légère.

Les AirPods Pro durent jusqu’à cinq heures comme les AirPods, mais seulement lorsque l’annulation active du bruit est désactivée. En mode d’annulation active du bruit, les AirPods Pro offrent quatre heures et demie d’écoute et jusqu’à trois heures et demie de conversation sur une seule charge.