Cadillac Fairview ravive l’esprit olympique l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 2022 grce un concours inspirant et des partenariats avec des athltes

CF s’associe septathltes d’quipeCanada qui viseront le podium aux Jeux d’hiver

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ -En tant que domicile officiel d’quipeCanada , CadillacFairview (CF) lance sa deuxime campagne axe sur les athltes en sixmois afin d’amener l’esprit olympiquedans ses centers commerciaux partout au Canada, juste temps pour lesJeux olympiques d’hiver de Beijing2022.

Au cours des 22derniers mois,les Canadiens, jeunes et moins jeunes, ont fait preuve d’une rsilience incroyable, et les athltes d’quipeCanadasont un brillant exemple de la dterlangan collectives, a dclar dclar, vice-president marketing-F , CadillacFairview. En tant que domicile officiel d’quipeCanada, nous voulons unir le pays et appuyer les athltes afin qu’ils soient cette source d’inspiration dont les Canadiens ont tant besoin cet hiver.

CF s’associe un nouveau groupe d’athltes d’quipeCanada

Cette anne, CF parraine septtalentueuses athltes d’quipeCanada qui sont prsentes dans une srie de vidos accessibles cadillacfairview.com/domicile-equipe-canada. Cette srie met en lumire le dvouement de ces femmes envers leur sport ainsi que leurs histoires personnelles et optimistes de courage et de dtermination.

Mettant de l’avant la force, l’espoir et la dtermination qui caractrisent l’esprit olympique, CF est fire de lancer une srie de vidos mettant en vedette septathltes fminines talentueuses qui incarnent ces valeurs.

Les Canadiens en apprendront davantage sur les athltes d’quipeCanada parraines par CF:

Marielle Thompson , Whistler (C.-B.)(Ski Cross)

Brooke D’Hondt, Calgary(Alb.)(Planche neige, demi-lune)

Heather McLean , Winnipeg (Man.)(Patinage de vitesse sur longue piste)

VanessaJames , Montral (Qc)(Patinage artist, couples)

Natalie Spooner , Scarborough (Ont.) (Hocky)

Marie-Philip Poulin , Beauceville (Qc)(Hocky)

Courtney Sarault, Moncton, (N.-B.(patinage de vitesse sur courte piste)

C’est un vritable honneur de faire connatre les histoires inspirantes de ces athltes de haut niveaunelles, a dclar AndreaNickel, directrice l’exprience client et aux communications marketing, Cadillac Fairview. Alors qu’elles entreprennent avec les autres membres d’quipeCanada un parcours qui sera sans aucun doute dterminant dans leur vie et leur carrire sportive, nous avons bon espoir que ces athltes de chez séient nous’ séent les inadirons , et toujours viser l’or.

Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires commeCF, le domicile officiel d’quipeCanada, des initiatives importantes comme la campagne deCF lie aux Jeux olympiques de Beijing2022, a dclar DavidShoemaker, chef de la direction et secrtaire gnral du Comit et Les histoires mouvantes des sept formidables athltes fminines parraines par CF sont un excellent exemple de pourquoi nous croyons qu’quipe Canada peut transformer le Canada grce au pouvoir du sport. Ces histoires de persvrance, d’optimisme face aux revers et de courage peuvent nous inspirer tous en cette priode difficile.

CF invite la population canadienne montrer sa fiert d’quipeCanada

Du 4au20fvrier, CF proposes aux Canadiens and aux Canadiennes de publier sur les media sociaux des photos de leur famille et de leurs amis en train d’encourager quipeCanada. Les participants qui publient une photo sur Instagram avec le mot-clic #DomiciledquipeCanada et qui identifient et suivent @CadillacFairview courront allant de 500$ 1500$CA). Les gagnants seront annoncs le 21fvrier2022, paralllement au jour de la Famille clbr dans les provinces participantes. Pour en savoir plus, notamment sur les critres d’admissibilit, visitez la page https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/home-of-team-canada.

Pour de plus amples renseignements, y compris des dtails sur les vnements locaux, visitez le site www.cfshops.com.

Propos de CadillacFairview

CadillacFairview (CF) est une socit qui a des vises internationales et qui investit dans l’immobilier en plus de dtenir, d’exploiter et de dvelopper des immeubles commerciaux, de bureaux, rsidentiels, industriels et vocation. mixte de premierd Dtenue entirement par le Rgime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, CF gre plus de35milliards de dollars d’actifs dans les Amriques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

l’chelle internationale, CF investit dans des collectivits avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux tats-Unis et Multiplan au Brsil. Le portefeuille canadien de l’entreprise comprend 68proprits importantes, dont le Center Toronto-Dominion, CFToronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CFCarrefour Laval, CF Chinook Center et CFPacific Centre.

CF s’efforce continue d’avoir une incidence positive sur les collectivits au sein desquelles elle exerce ses activits en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d’un avenir durable- sa raison d’tre est de transform pourer les communauts un lively avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

Propos du Comit olympique canadien

Le Comit olympique canadien veille au succs de l’quipe olympique canadienne et l’avancement des valeurs olympiques au Canada.Organisme indpendant financ principalement par des fonds privs, le Comit can olympique canadien fournitdles auxiliaries athltes pour lites athltes tre tous les jours au sommet de leur form afin de tout donner. En racontant l’histoire de nos athltes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par anne.

