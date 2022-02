CAE : et Canada Jetlines, Ltd. signent un accord exclusif de formation des pilotes de cinq ans

CAE an annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un accord exclusif de formation de cinq ans avec Canada Jetlines, Ltd. | Selon cet accord, CAE formera les pilotes de Jetlines sur le simulateur de vol Airbus A320 de série CAE 7000 XR au center de formation de CAE à Montréal. Jetlines prévoit réaliser son vol inaugural au printemps 2022, offrant aux Canadiens et aux Canadiennes davantage de choix et des options plus économiques pour voler vers des destinations ensoleillées dans le sud des États-Unis, auïbes leset Cara. « Nous sommes ravis de nous associer à CAE, le chef de file mondial de la formation aéronautique », a déclaré Eddy Doyle, chef de la direction de Canada Jetlines, Ltd. « Nos pilotes s’entraîneront sur les simulateurs de vol les plus perfectionnés du secteur et bénéficieront de solutions immersives numériques qui améliorent la sécurité, l’efficacité et la préparation pour’ les voyséan voyage. » « Nous sommes heureux d’accueillir jetlines, une nouvelle compagnie aérienne de loisir, en tant que cliente, et fiers d’appuyer la vision et le lancement d’une entreprise canadienne», a déclaré Nick Leontidis, président de formatione group pour l’aviation civile à CAE. « Cette entente constitue un excellent exemple de notre engagement à fournir les solutions de formation les plus innovatrices qui soient, et à offrir une expérience de formation de renommée mondiale. » Canada Jetlines, Ltd. a choisi l’Airbus A320 comme appareil standard de sa flette en raison des coûts d’exploitation de premier plan de l’aéronef, du confort qu’il offre à ses clients et de sa technologie de commande de vol électrique. L’entreprise commencera à offrir ses services aux clients en 2022. See also Global Citizen Live: 24 hour mega concert with The Weeknd, Coldplay and Metallica À propos de Canada Jetlines Canada Jetlines est un transporteur aérien de loisir canadien qui compte commencer ses activites en tant que voyagiste sous réserve de l’approbation de l’Office des transports du Canada (OTC), avec des vols vers des destinations É ensoleillées populaires au aux Mix. Canada Jetlines a l’intention d’exploiter une flotte ultraefficace d’avions Airbus A320 pour offrir un service sûr, fiable, convivial et uniforme aux Canadiens. Pour en savoir davantage, consultez le site www.jetlines.ca. À proppos de CAE CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous continuons à réinventer l’expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurités de etés. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centers de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc Facebook : www.facebook.com/cae.inc LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae Mots-clics : #CAE; #CAEpilot – 30 – Disclaimer CAE Inc. published this content on 02 February 2022 and is responsible for the information contained therein. Distributed by Publicunedited and unaltered, on 02 February 2022 20:28:01 UTC. See also UPA wants to reduce red tape Publicnow 2022 Toute l’actualit sur CAE INC. Recommandations des analystes sur CAE INC.

