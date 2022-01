Cyberpunk 2077 : la nouvelle jaquette des versions PS5 et Xbox Series X et S en fuite

Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020 avec des versions PS4 et Xbox One qui laissaient grandement à désirer. Et si les soucis sont moindres en lançant le jeu sur next-gen, certains joueurs attendent les versions PS5 et Xbox Series X|S natives pour se plonger ou se replonger dans l’aventure.

Elles auraient dû arriver en 2021, mais ont été repoussées à 2022, à une date encore inconnue. Et ils se pourraient qu’elles débarquent enfin bientôt. PlayStation Game Size a en effet découvert dans les données du PlayStation Store une nouvelle illustration principale qui devrait être utilisée en tant que jaquette des éditions next-gen. Nous y retrouvons V, mais là ou le héros masculin apparaissait de face sur le key art original, c’est son pendant féminin qui est montré de dos. Le compte Twitter déclare au passage qu’il pense que les mises à jour gratuites sortiront entre fin février et début mars 2022, sans préciser d’où il tire cette conclusion, mais la simple existence de cette image sur les serveurs du Store appuie l’idée d’une parution imminente.

En attendant d’être fixés, Cyberpunk 2077 est disponible à partir de 15,99 € à la Fnac.

