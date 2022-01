des collégiens veulent créer une application pour les enfants hospitalisés

Au collège Jean Moulin, toutes les classes de 3ème de Stéphanie Trotel, professeur de technologie participent au concours Science Factor. Il ya donc une vingtaine d’équipe dont celle de Wafa qui a pour ambition de créer une application en réseau pour rompre la solitude des enfants hospitalisés.

Créer, communiquer et défendre leur projet

“On peut y trouver des activités éducatives, des appels vidéos, un tchat” détaille Wafa, la chef d’équipe. Pour l’instant, ils n’en sont qu’aux balbutiements mais ces adolescents voulaient avant tout un projet pour aider les autres explique Thomas: “Il ya certains enfants qui ne peuvent pas bouger de leurs lits, ne peuvent pas faire quelque chose de manuel donc ils ont besoin d’un téléphone ou d’une tablet pour parler ou jouer avec les autres.”

Science Factor c’est un concours qui met en avant les nouvelles technologies mais pas uniquement, ça demande aussi à ces élèves de sortir de leur zone de confort raconte Stéphanie Trotel leur prof de technologie qui supervise le projet :

“Ca les oblige à travailler en équipe, dans des domaines qu’ils n’ont pas forcement l’habitude de voir en cours. Pour la communication, ils apprennent à rédiger des mails à les envoyer à des gens qu’ils ne connaissent pas. Ils apprennent à faire du montage vidéo pour présenter le projet et de la programmation.“

A chaque cours de techno, cette équipe avance sur son projet qu’elle a baptisé Help Kids

“On réfléchit à l’interface de notre application. On a fait un croquis et ensuite on ira sur App Inventor, une application de programmationdetaille Thomas.

Des domaines qui parlent à Damon :

Moi j’aime la créativité et être sur les réseaux sociaux. Là on crée une appli, ça me permet de faire ce que j’aime !”

Et même si des centaines de collèges et lycées participent partout en France, l’équipe de Wafa y croit. D’ailleurs Damon ne préfère pas regarder les projets des autres sur le site du concours: “J’essaye de me dire qu’on va gagner et si je regarde les autres je risque d’être découragé.”

Vous pouvez voter pour l’application Help Kids du collège Jean Moulin du Havre jusqu’à ce soir minuit !