Dying Light s’offre un dernier événement avec Spike’s Story: Last Call avant l’arrivée de Dying Light 2

Vous doutiez de la capacité de Techland à pouvoir assurer un suivi post-lancement d’au moins cinq ans pour Dying Light 2 ? Dans ce cas, c’est bien mal connaître le studio. Alors que nous ne sommes désormais plus qu’à dix petits jours de la sortie de son nouveau jeu, Techland vient tout juste d’annoncer que du contenu inédit était désormais disponible pour Dying Light premier du nom, qui se dote d’un ultime événement avant la sortie de son successeur. De quoi se remettre dans l’ambiance avant la semaine prochaine.

Dernier appel pour Dying Light

Avant d’aller par(k)ourir les rues de The City, ville au center du deuxième épisode, un petit retour à Harran s’impose. Dying Light Spike’s Story: Last Call se déroule après la fin du jeu, une fois le règne de Rais terminé. Maintenant que leur leader est parti, les bandits inondent la ville et ravagent tout sur leur passage tandis que l’infection ne cesse de gagner du terrain. C’est pourquoi Spike, qui est à la tête d’une zone de sécurité, requiert votre aide afin de retrouver et de conduire les derniers survivants à l’abri.

Les objectifs et récompenses de Dying Light Spike’s Story: Last Call — Crédit(s) : Techland / Warner Bros Games

La première partie de l’événement est actuellement lancée et durera jusqu’au 28 janvier. Durant ces trois jours, vous aurez l’occasion de remporter des récompenses exclusives telles que le Crankshaft, une arme de mêlée spéciale, ou encore des blueprints et des mods. La deuxième partie débutera alors elle aussi le 28 janvier, sans plus de précisions sur ce qui nous y attend pour le moment. Pour rappel, Dying Light est actuellement disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Dying Light 2 arrivera quant à lui le 4 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.