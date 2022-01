Face à Omicron, des centers de vaccination dans les écoles? L’Académie de Médecine change d’avis et fait des propositions fortes

Dans un communiqué publié ce mardi soir, l’Académie de Médecine appelle à une massive vaccination des enfants et notamment dans les écoles. En novembre, la même Académie préconisait de réserver cette vaccination aux enfants fragiles. Mais pour elle, Omicron a tout changé.

Pour l’Académie de Médecine, “la diffusion du variant Omicron et son haut niveau de circulation dans le monde font craindre l’émergence d’autres variants ou de sous-variants en l’absence d’une immunité collective suffisamment élev”.

Et la supposée dangerosité moins importante d’Omicron ne rassure pas l’Académie de Médecine qui indiquait, dans un avis du 17 november 2021, écartait l’idée d’une vaccination générale des enfants de moins de 12 ans. Elle disait attendre “des éléments supplémentaires pour confirmer la bonne tolérance du vaccin chez les enfants”.

9 décès d’enfants depuis le début de l’année

Visiblement, l’Académie a été rassurée par les débuts de la vaccination chez les enfants mais surtout, elle s’inquiète de la propagation actuelle. “Depuis deux mois, l’incidence des contaminations est élevée chez les enfants dans un contexte favorable to la transmission en milieu scolaire et familial. au cours de la deuxième semaine de 2022, 979 enfants âgés de 0 à 9 ans ont été hospitalisés (source GEODES), près de 80% d’entre eux ne présentant aucune comorbidité, et 9 décès sont surjan surlevenus de GEOD ).”

Si l’Académie de Médecine indique qu’il faut “distinguer les enfants hospitalisés ‘pour Covid’ et les enfants hospitalisés ‘avec Covid’ mais pour une autre cause”, elle note que ‘la part des premieres reste cependant majoritaire une proportionet comporte importante de syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques (PIMS) de survenue retardée par rapport à l’infection (3 à 12 semaines après) et généralement imputables au variant Delta”.

La faible couverture vaccinale des enfants âgés de moins de 11 ans (1.9% entre 5 et 9 ans et 6% des 10-11 ans) expose “préférentiellement cette tranche d’âge à un haut niveau de circulation du variant Omicron, très contagieux, notamment parmi les élèves des classes primaires.”

Pour l’Académie, en plus du bénéfice collectif, “le bénéfice individuel doit être clairement expliqué aux parents : c’est un bénéfice direct incontestable par l’induction d’une immunité qui sera plus forte que celle induite par l’infection ou qui la renforcera, et protégera les enfants en réduisant le risque de forms graves lié à de nouveaux variants, à court et moyen termes. , myocardite, Covid long) dont la fréquence risque d’augmenter avec la recrudescence des cas symptomatiques actuellement observés chez l’enfant.”

Plusieurs recommandations

Les Académies recommandent de “hâter la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans contre la Covid-19 pour atteindre le plus rapidement possible une bonne couverture vaccinale. Et ils font plusieurs propositions pour cela:

– en augmentant l’offre de vaccination, c’est-à-dire le nombre de centers proposant la vaccination pour les enfants (actuellement 300 contre 1500 pour les adults) ;

– en diversifiant les personnes autorisées à vacciner les enfants ;

– en allégeant les obstacles administratifs qui limitent l’accès des enfants à la vaccination;

– en favorisant les prises de rendez-vous de vaccination pour les enfants scolarisés;

– en organisant des séances de vaccination à l’école, par des équipes mobiles, en concertation avec la médecine scolaire;

– en ” allant vers” les enfants porteurs de comorbidités et non vaccinés pour convaincre les parents de la nécessité de les vacciner face au risque de forms graves ;

– en utilisant tous les moyens d’information et de communication dévolus à l’éducation pour la santé afin de convaincre et rassurer les parents hésitants.