jeu gratuit | Aventure-Plateformes : cet excellent jeu vidéo offered pendant quelques jours

La plateforme de choix pour ces titres gratuits est, une nouvelle fois, l’Epic Games Store. Dès le 03 février à 17h et jusqu’au 10 février à 17h, un très bon jeu vidéo indé est offered.

Epic Games Store jeu gratuit de la semaine : Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Pour le titre offered de cette semaine, il s’agit donc de l’excellent jeu indé, mêlant combats, aventure, découverte et plateformes, Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Par les mêmes développeurs de Donkey Kong Country ou Banjo-Kazooie (via leur ancien studio ‘Rare’), ce petit jeu octroie entre 13 et 20 heures de fun selon vos objectifs. Quoi qu’il en soit : il est gratuit et on ne peut donc pas se plaindre !

Pour récupérer le jeu Yooka-Laylee and the Impossible Lair, admirablement bien noté par ses joueurs :

Direction l’Epic Games Store sur votre ordinateur.

Sinon, vous pouvez aussi passer par la page internet du jeu en vous connectant à votre profil.

Dans les deux cas, il suffira d’ajouter le jeu à sa bibliothèque entre le 03 février 17h et le 10 février 17h .

. Il sera ensuite accessible à vie, sans limite de temps.

Viendra ensuite le plus dur : trouver le temps de le lancer ! En effet, chaque semaine apporte son nouveau lot de jeux gratuitsque ce soit sur l’Epic Games Store, sur Steam (plutôt concentré sur les soldes régulières toutefois) ou sur les launchers des éditors directement.

Jeuxs sur PC : un début 2022 plus radin, voici où nicher les bons plans gratuit

Après un mois de décembre 2021 assez fou niveau bon plan, le début 2022 est plus incertain. Les gros jeux restent payants et il faut, une nouvelle fois, regarder du côté de itch.io pour trouver des petites perles gratuitement.

On note par exemple Ghost Story sur PC, tandis que les joueurs consoles ont toujours les 3 jeux “gratuits” du PS+ chaque mois. Pour février 2022, ils devraient plaire à pas mal de joueurs ! Du reste, gardez un oeil sur l’Epic Games Store qui n’hésite plus à lancer gratuitement d’anciennes exclus Switch.

Enfin, on ne peut que vous recommander de parcourir note list des 13 meilleurs free-to-play en 2022avec des jeux que vous avez sûrement oublié !