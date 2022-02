La Nintendo Switch dépasse les 100 millions d’unités vendues

Nintendo a dévoilé son plus récent rapport financier et on y apprend que la Nintendo Switch a maintenant dépassé la Wii et la PS1 en termes de ventes totales d’unités, atteignant 103.54 millions. Ceci place la console hybrid de Nintendo au 5e de la console la plus vendue de tous les temps, talonnant la PlayStation 4.

Credit images : Nintendo

À part pour les consoles portables Nintendo DS, Game Boy et dérivés, la Nintendo Switch devient donc le plus grand succès de Nintendo qui est aussi une console de salon.

En termes de ventes de jeux, Nintendo rapporte 766.41 millions d’unités vendues. Mario Kart 8 Deluxe est toujours le jeu le plus populaire sur Switch avec 43.35 millions de copies vendues. À note que Nintendo dévoile seulement les chiffres d’unités physiques vendues, le réel chiffre serait donc beaucoup plus haut en comptabilisant les ventes numériques du eShop.

1- Mario Kart 8 Deluxe: 43.35 millions

2. Animal Crossing New Horizons: 37.62 millions

3- Super Smash Bros. Ultimate: 27.40 millions

4- The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 25.80 millions

5- Pokémon Sword/Shield: 23.90 millions

