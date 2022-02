D’après un rapport de l’agence spatiale americaine NASAla Station spatiale internationale (IS), restera en orbite terrestre jusqu’en janvier 2031, après quoi elle va s’écraser le Pacifique. Après avoir permis à des scientifiques du monde entier de vivre dans l’espace tout en menant des recherches et des expériences au cours des 20 dernières années, l’ISS prendra enfin sa retraite fin 2030.

L’agence a publié le plan de transition de l’IS qui détaille les décennies de travail accomplies par la célèbre station spatiale tout en expliquant comment l’IS va réduire ses opérations. D’ici janvier 2031, l’IS plongera dans les profondeurs de l’océan Pacifique Sud, à un endroit connu sous le nom de Point Nemo. Il s’agit du point de l’océan le plus éloigné de la terre, à environ 4800 Km au large de la côte est de la Nouvelle-Zélande et à 3218 Km au nord de l’Antarctique. Ce point a coulé plus de 263 débris spatiaux depuis 1971, utilisés par les États-Unisla Russiele Japon et les États européens.

Les débuts de l’ISS

Des parties de l’IS ont commencé à être lancées dans l’espace en 1998 et en 2000, la station spatiale était prête à accueillir son premier equipage. Selon la NASAl’IS ne peut durer qu’aussi longtemps, sa durée de vie technique est limitée. La NASA n’est pas la seule à entretenir l’ISd’autres agences spatiales du monde entier y contribuent, comme l’Agence spatiale canadiennel’Agence spatiale européenne et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

La nouvelle ISS

« À une époque o d’autres nations cherchent à étendre leurs capacités à opérer dans l’espace, l’ISS reste le seul exemple de la manière dont une équipe internationale peut coopérer de manières’ space ie et coré et », a déclaré la NASA. L’agence americaine a l’intention de faire passer l’IS entre les mains de partenaires spatiaux commerciaux, en travaillant avec une multitude d’entreprises spatials commerciales pour s’assurer que la nouvelle IS sera adaptée aux besoins potentiels du gouvernement et du secteur privé. Axiom space, Blue Origin, Nanoracks et Northrop Grumman font partie des sociétés commerciales travaillant avec la NASA pour assurer une transition en douceur de l’IS.

