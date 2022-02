Le Canada en position délicate à l’épreuve de patinage artistique par équipe

Le Canada a 16 points, 2 de moins que l’Italie. Seuls les cinq premiers pays passeront à la phase finale des programs libres.

Le sort du Canada sera donc entre les mains de Madeline Schizas, sa représentante au program court féminin, dimanche.

La journée a bien mal commencé pour l’unifolié au Palais omnisports de Pékin. À son baptême du feu, Roman Sadovsky a pris l’avant-dernier rang sur les neuf patineurs.

L’athlète de 22 ans a fait ce qu’il a pu en relève à Keegan Messing, retenu au Canada dans l’attente de résultats de tests COVID. Le 46e patineur mondial devait ressentir une certaine pression en remplaçant celui qui pointe au 5e rang.

Roman Sadovsky offre sa première danse olympique de patinage artistique aux Jeux de Pékin et termine huitième. Photo: Getty Images / Elsa

Sadovsky a raté son premier saut, un triple salchow, avant de se ressaisir à l’atterrissage de son triple axel quelques secondes plus tard. Les ratés lors de son triple lutz n’ont pas pardonné. Le Canadien a reçu un pointage de 71,06.

Je suis un peu déçu en général, j’ai fait des erreurs inhabituelles et ai manqué des sauts avec lesquels je me sens normalement à l’aise. Ça n’a juste pas bien fonctionné cette fois a souligné l’Ontarien après sa performance.

« Je savais que la possibilité de patiner dans cette épreuve était là. J’étais juste emballé d’avoir la chance de patiner sur une glace olympique. » — Un citation de Roman Sadovsky, patineur artistique canadien

L’Américain Nathan Chen a réalisé un quadruple saut sans difficulté au début avant de poursuivre avec une performance impeccable de 111,71 points pour donner la tête à son pays.

L’Americain Nathan Chen Photo: Getty Images / Justin Setterfield

Le Japonais Shoma Uno le suit de près avec une note de 105,46, qui le place plus de 10 points devant son plus proche poursuivant, l’athlète du Comité olympique russe (ROC) Mark Kondratiuk (95,81).

Gilles et Poirier 4es en danse

Le Canada a bien tenté de se reprendre lors du program court en danse de Piper Gilles et de Paul Poirier. Dans leur flamboyant costume orange, avec des teintes multicolores, ils ont patiné sur I Guess That’s Why They Call It the Blues et I’m Still Standing d’Elton John.

Le duo a présenté une excellente glisse, presque sans erreurs dans les techniques, avec une grande rapidité d’exécution. Les juges leur ont donné une note de 82,72, résultat bon pour le 4e rang.

On se sentait bien. C’est probablement notre meilleure performance cette saison. Tout le dur travail que nous avons mis à l’entraînement dans les derniers jours rapporte. C’est super d’être dans l’épreuve par équipe a dit Piper Gilles après leur danse.

Piper Gilles et Paul Poirier offrent une excellente performance Photo: Getty Images / Justin Setterfield

Nous sommes ici depuis cinq jours, ça nous a donné beaucoup de temps pour nous préparer et nous habituer à la glace. On se sentait calmes pendant la performance et on n’a rien forcé. On était confiants et on a bien patiné a ajouté son partenaire Paul Poirier.

Zachary Donohue et Madison Hubbell ont survolé ce segment. Ils ont eu la faveur des juges avec 86,56 points pour maintenir les États-Unis au premier rang du classement général.

Moore-Towers et Marinaro gardent le Canada dans le coup

Une petite erreur technique a été coûteuse pour le couple Michael Marinaro et Kirsten Moore-Towers. La patineuse de 29 ans a manqué sa sortie après un saut côte à côte qui a évidemment été remarquée par les juges.

Les Canadiens ont reçu une note de 67,34, leur meilleur résultat cette saison, qui leur a conféré le 5e rang.

On se sentait bien et très à l’aise. Je suis déçue de mes sauts. Ça allait très bien à l’entraînement, de même que ce matin et dans l’échauffement. Ce sera une bonne leçon pour la prochaine fois. On a eu beaucoup de plaisir, l’ambiance d’équipe est belle a affirmé Moore-Towers au moment de faire l’analyse de leur performance.

Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro Photo: Getty Images / Justin Setterfield

Ce sont les Chinois Cong Han et Wenking Sui qui ont affiché le plus haut pointage, 82,83, tout juste devant les athlètes du ROC Aleksandr Galliamov et Anastasia Mishina.

Les États-Unis demorent toutefois en tête du classement général avec 28 points, devant le ROC, à 26.

Meagan Duhamel, Eric Radford, Tessa Virtue, Scott Moir, Patrick Chan, Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman avaient donné l’or au Canada dans cette épreuve in 2018. Du lot, seul Radford est de retour aux JO en 2022.