le leak final des caractéristiques, design et prix

Une fuite termine de dévoiler les derniers détails sur la gamme Galaxy S22 qui sera présentée dans les prochaines semaines.

On sait désormais que la gamme Galaxy S22 sera dévoilée lors d’une grande conférence Galaxy Unpacked le 9 février 2022. En attendant, les fuites continuent de s’enchainer. April les rendus des différents coloris, c’est… tout le reste qui fait l’objet d’une grande fuite. On doit ces nouvelles informations au site WinFuture, qui n’en est pas à son coup d’essai.

Le Galaxy S22

Voici la fiche des caractéristiques du Samsung Galaxy S22.

SoC Samsung Exynos 2200 (GPU RDNA 2, 4 nm)

Écran 6.1 pouces Dynamic AMOLED 2X 2340 x 1080 pixels 120 Hz

8 Go to RAM

128 ou 256 Go de stockage

Module photo arrière : 50 Mpx f/1,8, 23 mm, 1/1,56 pouce 12 Mpx f/2,2, 13 mm 10 Mpx, f/2.4, 69 mm

Caméra frontale 10 Mpx f/2,2, 25 mm

Batterie 3700 mAh

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

IP68

146.0 x 70.6 x 7.6 mm

167 g

Voici la grille des tarifs au niveau européen : 849 euros pour la version 128 Go et 899 euros pour la version 256 Go. Le lancement est attendu pour le 25 février 2022.

Le Galaxy S22 Plus

Le Galaxy S22+ reprend l’essentiel des caractéristiques avec, comme on peut s’y attendre, un écran et une batterie à la hausse.

Voici les caractéristiques dévoilées par WinFuture

SoC Samsung Exynos 2200 (GPU RDNA 2, 4 nm)

Écran 6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X 2340 x 1080 pixels 120 Hz

Dynamic AMOLED 2X 2340 x 1080 pixels 120 Hz 8 Go to RAM

128 ou 256 Go de stockage

Module photo arrière : 50 Mpx f/1,8, 23 mm, 1/1,56 pouce 12 Mpx f/2,2, 13 mm 10 Mpx, f/2.4, 69 mm

Caméra frontale 10 Mpx f/2,2, 25 mm

Batterie 4500 mAh

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

IP68

157.4 x 75.8 x 7.64 mm

195 g

Cet écran plus grand, il sera facturé assez cher par Samsung. Comptez 200 euros de plus que pour un Galaxy S22 classique : 1049 euros pour la version 128 Go et 1099 euros pour la version 256 Go.

Le Galaxy S22 Ultra

Le Galaxy Note qui ne dit pas son nom, c’est le Galaxy S22 Ultra, véritable vitrine technologique de Samsung.

SoC Samsung Exynos 2200 (GPU RDNA 2, 4 nm)

Écran 6.8 pouces Dynamic AMOLED 2X 3080 x 1440 pixels 120 Hz

8 ou 12 Go de RAM

128, 256 ou 512 Go de stockage

Module photo arrière : 108 Mpx f/1.8, 23 mm 12 Mpx f/2,2, 13 mm 10 Mpx, f/2.4, 69 mm 10 Mpx, f/4,9, 230 mm

Caméra frontale 40 Mpx f/2,2, 25 mm

Batterie 5000 mAh

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

IP68

163,3 x 77.9 x 8.9 mm

227 g

La particularité de ce produit sera donc l’intégration du fameux stylet S-Pen et d’un design se rapprochant du Galaxy Note.

Là encore la facture sera assez salée : 1249 euros pour 8 / 128 Go, 1349 euros pour 12 / 256 Go et 1449 euros pour 12 / 512 Go. Il s’agit des tarifs au niveau européen, la grille des prix de Samsung France pourrait être légèrement différente. Il faudra attendre le 9 février pour être fixé.

