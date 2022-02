Le rseau 5G de Bell de nouveau class comme le plus rapide au pays

Science et technologie, Le Covid-19Prix ​​et Rcompenses

Le rseau 5G de Bell dclar le plus rapide au pays pour la deuxime anne conscutive selon les Speedtest Awards MC remis en 2021 par Ookla

remis en 2021 par Ookla Le rseau 5G de Bell est maintenant offered dans 42 collectivits supplmentaires, dont Sault Ste. Marie et Thunder Bay ( Ontario ) et la municipalit rgionale du Cap-Breton (Nouvelle-cosse)

et ( ) et la municipalit rgionale du Cap-Breton (Nouvelle-cosse) Bell a atteint son objectif d’offrir la couverture de son rseau 5G plus de 70 % de la population avant la fin de 2021

MONTRAL, le 1er fvr. 2022 /CNW Telbec/ -Bell est heureuse d’annoncer aujourd’hui que son rseau 5G at class comme tant le plus rapide au pays selon le dernier rapport comparatif d’Ookla. Grce l’obtention de ce prix, le rseau5G de Bell demeure le plus prim au Canada. Il a aussi reu rcemment les distinctions suivantes: Global Wireless Solutions (GWS) lui a dcern le titre de meilleur rseau5G, alors que le magazine PCMag a dclar qu’il s’agissait du rseau mobile le plus rapide (4G et 5G). Selon PCMag, dans son rapport sur les rseaux mobiles canadiens les plus rapides de 2021 le rseau5G de Bell devance celui des rseaux5G majeurs aux tats-Unis.

Les Speedtest Awards2021 d’Ookla ont dclar le rseau5G de Bell comme le plus rapide au pays, d’aprs les rsultats d’un sondage Speedtest recueillis et analyss indpendamment par Ookla pendant les troisime et on quatrime cetcules de 2021. utilisant les vitesses mdianes de tlchargement et de tlversement.

Poursuite de l’expansion du rseau5G

En dcembre2021, Bell a introduit son service5G l’le-du-Prince-douard, notamment dans les collectivits qui suivent: CharlottetownAbram-Village, Kensington et Sherbrooke. En raison de cette expansion, l’entreprise an atteint son objectif d’offrir la couverture de son rseau5G plus de 70% de la population canadienne avant la fin de 2021.

Aujourd’hui, Bell an annonc que sa technologie5G est maintenant offerte dans 42collectivits supplmentaires en Ontarioau Qubec, l’le-du-Prince-douard et en Nouvelle-cosse, dont les suivantes:

Ontario : Adelaide – Metcalfe , Blandford – Blenheim Brant, Central Huron, Center Wellington, Guelph / Eramosa Haldimand County, Huntsville , Ingersoll , King Premire Nation des Mississaugas de Scugog Island Premier Nation des Mississaugas de Credit, North Dumfries , Norwich Oro-Medonte, Point Edward , Sarnia Premier Nation des Aamjiwnaang, Sault Ste. Marie , South Huron, South-West Oxford, Strathroy-Caradoc, St. Clair, st. Thomas , Thunder Bay , Tillsonburg Woolwich et Zorra.

– , – Brant, Central Huron, Center Wellington, / Haldimand County, , , Premire Nation des Mississaugas de Premier Nation des Mississaugas de Credit, , Oro-Medonte, , Premier Nation des Aamjiwnaang, , South Huron, South-West Oxford, Strathroy-Caradoc, St. Clair, , , Woolwich et Zorra. Qubec: Rouyn-Noranda , Sainte-Agathe-des-Monts , Sainte-Julienne , Saint-Roch-Ouest , Val-David et Val-Morin .

, , , , et . .-P.-. : Bayview , Cavendish , Hope River , New London , North Rustico et Stanley Bridge .

, , , , et . Nouvelle-cosse: municipalit rgionale du Cap-Breton et Westville .

Nous avons tir de nombreuses leons de la crise de la COVID-19. Parmi celles-ci, l’importance capitale d’avoir un accs Internet et une couverture cellulaire pour composer avec la nouvelle normalit. Nous sommes nombreux faire du tltravail et nos enfants ont gallement besoin de cette connectivit pour poursuivre leur apprentissage en toute scurit la maison. Je me rjouis de constater que Bell comprend l’importance de nous garder connects et investit dans l’infrastructure ncessaire.

– Amanda McDougallmairesse de la municipalit rgionale du Cap-Breton

Je suis si fire des ralisations de l’quipe Bell qui, cette anne, a offert le rseau5G de Bell de plus en plus de Canadiens. Plus que jamais, des gens travers le pays dependent de leurs appareils pour rester connects, informs, productifs et divertis. De plus, grce nos vitesses rapides et notre faible delay, ils peuvent faire plus de ce qu’ils aiment faire: tlcharger et diffuser des missions plus rapidement, jouer des jeux mobiles ou faire des appels vidos avec des dtails exceptionnels. Je suis doublement fire que Bell possde le rseau5G le plus prim au pays et que nous ayons reu de la reconnaissance d’entreprises de recherche indpendantes comme Ookla; ces choses affirment que nos investissements dans le rseau5G portent des fruits.

– ClaireGillies, prsidente, Bell Mobilit

De nouveaux forfaits Donnes illimites partageables pour tirer le meilleur parti du rseau5G

Bell a lanc aujourd’hui une nouvelle catgorie de forfaits mobiles conus pour les clients qui consomment diffrents contenus pendant leurs dplacements (coutent de la musique ou des vidos diffuses en continu ou jouent des jeux). Les nouveaux forfaits Ultime40 et Ultime50 illimits offrent plus de donnes aux vitesses maximales, la messagerie internationale, la fonction de point d’accs sans fil et la qualit vidoHD. Le forfait Ultime50 comprend gallement les appels, textos et donnes illimits en direction et en provenance des tats-Unis. Les grands voyageurs peuvent donc rester connects sans se soucier des frais d’utilisation excdentaire et d’itinrance. Les clients qui s’abonnent un forfait Ultime illimit bnficieront gallement d’un abonnement de 24mois Crave Mobile. Crave comprend le divertissement le plus rcent, dont HBO, HBO Max, SHOWTIME, et les plus grands films succs d’Hollywood. De plus, Crave offre un tableau robuste de productions originals en franais et en anglais, ainsi que des milliers d’heures de contenu exclusif en franais.

Pour plus de dtails, les prix et la disponibilit des nouveaux forfaits Ultime 40 et Ultime 50 illimits, veuillez visiter Bell.ca/Ultime ou Bell.ca/Ultimate. Pour consulter les cartes de couverture et obtenir plus d’information sur les appareils et les forfaits5G de Bell, veuillez visiter Bell.ca/5G .

Propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble volu de services sans fil, de tlvision, Internet, mdias et de communications d’affaires large bande partout au pays. Fonde Montral en1880, Bell est la proprit exclusive de BCEInc. Pour en savoir plus, nous vous invitons visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd’hui et un avenir meilleur en appuyant la prosprit sociale et conomique de nos collectivits, tout en nous engageant respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus leves. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la sant mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journe Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l’accs ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail l’chelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

Questions des mdias

Jessica Benzinger, [email protected]

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs

Richard Benjian, [email protected]

SOURCE Bell Canada

Ces communiqus peuvent vous intresser aussi Service correctionnel Canada Le Service correctionnel du Canada (SCC) indique que trois dtenusdu Center psychiatrique rgional,en Saskatchewan, ont t dclars positifs la COVID-19. La sant et la scurit de nos employs, des dlinquants et du… Conformment aux plus rcentes directives mises par le gouvernement du Qubec dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Montral annonce certain modifications son offre de services en matire de sports et loisirs. Ces changes sont en… Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la dclaration suivante l’occasion du Nouvel An coren: Cette semaine, les communauts corennes au Canada et travers le monde clbreront le Nouvel An lunaire de la Core…, gallement appel Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la dclaration suivante l’occasion du Nouvel An chinois, qu’on appelle aussi la fte du printemps: Aujourd’hui, les communauts chinoises au Canada et travers. . Aujourd’hui, nous clbrons le dbut du Mois de l’histoire des Noirs, une occasion pour honorer et clbrer le patrimoine des personnes et communauts noires au Canada. Depuis plus de 400 ans, les communauts noires canadiennes jouent un rle… Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la dclaration suivante l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs: Aujourd’hui, nous soulignons le dbut du Mois de l’histoire des Noirs. Cette priode nous donne l’occasion de rendre…

Communiqu envoy le 1 fvrier 2022 08:45 et diffus par :