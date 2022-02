Le scénario de rêve d’Antoine Gélinas-Beaulieu

Le scénario rêvé? Beaucoup de sourires parce que c’est un rêve qui se vit, mais c’est sûr que je me vois avec une médaille au cou lance le Sherbrokois, après un entraînement à l’Anneau national de patinage de vitesse.

Il croit pouvoir monter sur le podium du départ groupé, une épreuve qui a fait ses débuts dans le program olympique en 2018. Son passé de patineur de vitesse sur courte piste peut l’aider dans cet environnementé rapid all qui

On est 16 sur la ligne de départ, et tout peut arriver. Ce n’est pas nécessairement le plus vite qui gagne, c’est la personne qui réussit à se placer au bon endroit au bon moment. C’est une course qui me parle, j’aime ça être dans cette énergie-là poursuit Gélinas-Beaulieu, avec un sourire évident, même derrière son masque.

Il tire sa confiance de sa médaille de bronze remportée au départ groupé des Championnats du monde de distances individuelles en 2020. Une récompense obtenue en partie grâce à ses talents de comédien.

En tête d’une échappée avec un petit groupe avec trois tours à faire, il a placé ses mains sur ses cuisses, comme s’il n’en pouvait plus. Je me suis inspiré du Coréen qui a gagné aux derniers Jeux olympiques. Il a gagné de cette façon-là. Il s’est rangé derrière et a économisé son énergie pour sprinter au bon moment.

Le résident de Québec aussi étudié les angles de vue qui lui permettront de bien se situer pendant la course. Quatre écrans géants sont situés à des endroits stratégiques de l’ovale.

C’est dur d’avoir un point de vue extérieur, on ne sait pas trop comment se repérer dans l’espace, il ya beaucoup de microstratégies. Il faut savoir ou sont tous les gros joueurs, ceux qui partent en échappée explique l’athlète de 29 ans, qui est aussi qualifié pour le 1000 m.

Une place parmi les 10 premiers sur cette distance serait une victoire pour Gélinas-Beaulieu, qui se mesurera notamment à ses compatriotes Laurent Dubreuil et Connor Howe.

Antoine Gélinas-Beaulieu rêve de remporter une médaille au départ groupé. Photo: Radio-Canada / Benoit Roussel

L’importance de la santé mentale

Afin de réussir des performances optimales, Gélinas-Beaulieu sait exactement quel plan de match il doit respecter.

Ma nervosité, si je garde ça à 7 ou 8 sur une échelle de 10, c’est parfait pour moi. Si je suis trop excité, l’anxiété part. Et pas assez, ce n’est pas bon pour courser. On n’est pas dans un chalet, on est aux Jeux olympiques s’exclame-t-il.

Une course d’entraînement sur 1000 m mercredi à l’anneau lui a permis de mettre cette façon de faire à l’épreuve. Il a pu exécuter la même routine qu’à l’habitude avant la course, dans un contexte où il est facile d’être déstabilisé en constatant l’ampleur de l’événement.

Sa préparation mentale n’a donc pas été prize à la légère. Depuis son retour à la compétition, en 2015, il accorde une importance particulière à cet aspect du sport.

« Ç’a été un long chemin depuis que j’ai pris ma retraite du sport, de revenir, retrouver mes repères et me rendre compte que j’avais des problèmes de santé mentale. » — Un citation de Antoine Gélinas-Beaulieu

C’est thérapeutique d’en parler, ça rend ça plus normal, plus accessible. Ça fait aussi que je suis plus conscient de mes patternset je suis capable de me donner les outils nécessaires conclut celui qui porte fièrement une moustache entretenue depuis deux mois pour son passage en Chine.

Gélinas-Beaulieu croit avoir tout ce qu’il faut pour que le déroulement de ses Jeux donne un résultat digne du grand écran.