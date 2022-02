les soldes Apple n’ont pas fini de vous régaler !

Dans une semaine, les soldes d’hiver vont prendre fin et les promotions vont disparaître ! En attendant mardi 8 février, découvrez vite toutes les offres disponibles sur les écouteurs sans fil d’Apple, à savoir les AirPods.

Les soldes d’hiver sont le moment idéal pour faire le plein de bonnes affaires à des prix toujours plus intéressants. Durant cette période de l’année, Apple ne propose pas for promotions in direct on son site officiel. Cependant, les revendeurs comme Rakuten ou Amazon par exemple, n’hésitent pas à casser les prix sur les produits de la firme à la pomme. Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil à petit prix, plusieurs modèles d’AirPods sont disponibles en promotion.

AirPods Pro : encore un prix réduit sur les écouteurs intra auriculaire

Les AirPods Pro sont des écouteurs sans fil équipés de la technologie de réduction active du bruit pour un son profondément immersif. Le mode Transparence s’active d’une simple pression sur le capteur pression et permet de se reconnecter facilement à l’environnement qui vous entourage. Les AirPods Pro sont proposés dans un design personnalisable, avec notamment trois tails d’embouts en silicone souple, pour un optimal confort. Ils s’ajustent à votre morphology et assurent une isolation sonore hors pair qui optimise la réduction active du bruit. Grâce à l’égalisation adaptative, la musique est calibrée automatiquement en fonction de la forme et de votre oreille et offre une qualité audio riche et constante.Au niveau de l’autonomie et grâce au boîtier de charge, les AirPods de 24 Pro offrent heures de charge. En 5 minutes de charge, vous pouvez profiter d’environ 1 heure d’écoute.Vendus 279 euros, il sont affichés à 209.99 euros seulement soit 24% de remise sur le prix initial.

Les AirPods Pro d’Apple au prix de 209.99 euros au lieu de 279 euros

Les AirPods 3 profite d’une chute de prix jamais vue !

Les derniers écouteurs proposés par Apple sont les AirPods 3. Sortis en novembre dernier, ils profitent déjà d’une remise. Ces écouteurs embarquent l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête pour un son qui vous enveloppe. Les AirPods 3 sont proposés avec un tout nouveau design et sont dotés d’une tige plus courte. L’autonomie a égallement été améliorée. Les AirPods 3 offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie grâce à la technologie MagSafe. Les AirPods 3 résistent à l’eau et à la transpiration, y compris le boîtier ! Enfin, la configuration de vos AirPods 3 est très simple. Il suffit de les sortir du boîtier pour lancer la musique !Affichés à 199 euros, le prix ds AirPods 3 passe à 174.99 euros durant les soldes soit 12% de remise.

Les AirPods 3 d’Apple au prix de 174,99 euros au lieu de 199 euros

Les AirPods 2 profitent eux aussi d’une belle remise

Modèle plus ancien, mais tout aussi performant, les AirPods 2. Sur Amazon, leur prix tombe à 129 euros au lieu de 149 euros, soit 13% de remise. Les AirPods 2 sont le modèle classique de la gamme AirPods. Ces écouteurs se configurent en un seul geste, s’activent automatiquement et restent toujours connectés à vos appareils. Ils detectent lorsque vous les placez à l’oreille et se mettent en pause dès que vous les retirez. Comme tous les AirPods, les AirPods 2 sont équipés de Siri, qui répond à toutes vos questions et permet de réaliser des actions simples, comme passer un appel tout simplement grâce à la voix. Au niveau de l’autonomie, avec une seule charge, les AirPods offrent 5 heures d’écoutes et jusqu’à 3 heures de conversation. Avec le boîtier de charge l’autonomie monte à plus de 24 heures. Pour une charge express, il suffit de 15 minutes pour profiter de 3 heures d’écoute.

Découvrir l’offre

Les AirPods 2 d’Apple au prix de 129 euros au lieu de 149 euros

