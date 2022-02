L’industrie du cannabis et sa contribution économique au Canada

Légalisé il ya seulement trois ans, le marché du cannabis apporte déjà une contribution économique considérable au Canada, estime la firme Deloitte dans un rapport publié lundi.

C’est une contribution de 43.5 milliards $ que l’industrie apporte au Produit intérieur brut (PIB) du pays. Avec ses activités économiques directes et indirectes, l’industrie du cannabis a généré 151 000 emplois depuis sa légalisation en October 2018. nouveau moteur de croissance économique, créant et maintenant des dizaines de milliers d’emplois dans de nombreuses collectivités au pays», a révélé l’étude.

Au total, on compte 11 milliards $ en ventes de cannabis entre 2018 et 2021, dont 67,8% concern le cannabis récréatif.

«Le secteur a égallement fait d’importantes dépenses en immobilisation, car les entreprises ont investi dans l’immobilier, les infrastructures et la technologie pour démarrer leurs activités ou poursuivre leur croissance», est-éport-il. Ainsi, les dépenses en immobilisation ont atteint 29 milliards $ à l’échelle du pays en seulement trois ans.

De plus, le secteur du cannabis a permis le Canada de récolté des recettes fiscales s’élevant à plus de 15 milliards $, estime la firme Deloitte.

«À mesure que le secteur croît et gagne en maturité, et récolte en ce moment le rendement des investissements substantiels effectués, nous pouvons nous attendre à ce qu’il ait des répercussions positives de plus en plus important provinciales suretes les écons» a conclu la firme dans son rapport.

