Pokémon Legends Arceus : Nintendo dévoile les ventes phénoménales

Les premiers chiffres de ventes dévoilés ici et la, notamment au Royaume-Uni et au Japon, laissaient présager un démarrage tonitruant pour Pokémon Legends Arceus. On peut désormais dire que le jeu est un véritable carton mondial : une semaine après sa sortie, il s’est déjà vendu à 6,5 millions d’unitéscomme vient de le dévoiler Nintendo sur Twitter. De quoi le placer parmi les meilleurs lancements de jeux Switch et de toute la franchise Pokémon.

Pokémon Legends Arceus bat déjà des records

L’appétit des fans de Pokémon semble insatiable. Il ya trois mois à peine, le duo de remakes Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante A débarqué, realisant 6 millions de ventes en une semaine. Pokémon Épée & Bouclier avaient eux aussi signé 6 millions de ventes lors de leur lancement in November 2019. Pokémon Legends Arceus est donc parvenu à faire encore mieux que ses prédécesseurs sur Switch, alors qu’il est sorti en plein mois de janvier et n’a donc pas pu profiter du boost de Noël. Dans toute l’histoire de la franchise, seuls Pokémon Soleil & Lune ont réussi un démarrage aussi fort avec 7,2 millions de ventes en une dizaine de jours.

Merci aux plus de 6,5 millions d’explorateurs et exploratrices du monde entier qui ont démarré l’aventure #LegendesPokemonArceus ! pic.twitter.com/C4HU7oUhKn — Nintendo France (@NintendoFrance) February 4, 2022

Pokémon Legends Arceus devrait sans problème se hisser parmi les meilleures ventes de jeux Switch. Au sommet du classement, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe (43,35 millions) et Animal Crossing New Horizons (37,62 millions). C’est ce dernier qui a réalisé le plus gros lancement de la console (11,77 millions de ventes en douze jours). Quant à Pokémon Épée & Bouclier, ils en sont à 23,90 millions au total. Oui, Nintendo peut se frotter les mains.