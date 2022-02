Policiers et manifestants à Coutts: une barricade forcée et une collision frontale

Ce barrage avait été mis en place pour éviter que plus de véhicules aillent se joindre au groupe principal de manifestants. Ceux-ci bloquent l’autoroute 4 est à la hauteur du village de Coutts. Ce poste frontalier est un point d’entrée important pour une grande variété de marchandises, des denrées alimentaires et de matériel agricole. Plus de 150 charges de bœuf canadien y sont notamment coincés, ce qui inquiète le Conseil des viandes du Canada.

Les véhicules qui ont forcé le barrage ont contourné les voitures de la police en roulant à haute vitesse dans les champs et les fossés pour ensuite circuler en sens inverse sur les voies en direction nord pour l’join.

Nos agents ont dû esquiver les véhicules et les machines agricoles an expliqué le caporal Curtis Peters.

Il ajoute que trois véhicules qui avaient quitté la manifestation et des véhicules des forces de l’ordre qui arrivaient en renfort de leurs collègues de la barricade roulaient également sur ces voies.

Une collision frontale entre deux véhicules s’en est suivi, a expliqué le caporal Peters. Une altercation a eu lieu entre un manifestant qui était à bord d’un des véhicules impliqués et une personne non identifiée de l’autre véhicule, ajoute-t-il. Une escarmouche légère sans blessures sérieuses.

Il note que des enquêtes sont en cours à la suite de la collision frontale, de ce qu’il qualifie de conduite dangereuse, et du non-respect du barrage policier.

La manifestation dure depuis samedi à Coutts et empêche l’accès au poste frontalier. Photo: Radio-Canada / Colin Hall / CBC

Le caporal Curtis Peters a expliqué que pendant que se déroulaient ces incidents, les membres du groupe des opérations spéciales on cessé leurs interventions auprès des participants à la manifestations. Ils voulaient donner le temps aux ardeurs de se calmer, at-il souligné. Ils ont repris leurs efforts une fois le calme revenu et d’autres manifestants ont alors choisi de quitter les lieux.

Le porte-parole a indiqué en soirée mardi que les membres du groupe des opérations spéciales avaient cessé leurs efforts et n’a pas donné de détails quant au moment où ils allaient agir à nouveau.

Dans un Tweet publié en soirée mardi, la GRC a dit être au courant de nouveaux barrages dans les environs de Coutts.

Jason Kenney appelle au calme

À la suite de ces incidents, le premier ministre Jason Kenney a lancé un appel au calme.

Ce genre de conduite est totalement inacceptable at-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi après-midi. Agresser des agents des forces de l’ordre qui font simplement leur travail pour maintenir la sécurité publique et l’état de droit est totalement inacceptable.

Jason Kenney a indiqué que les manifestants avaient le droit de manifester pacifiquement, mais ne pouvaient pas entraver l’état de droit et leur a demandé de quitter les lieux.

Des manifestants rassemblés à Milk River à 20 kilomètres au nord de Coutts sur la frontière américaine. Photo: Radio-Canada / Evelyne Asselin / Radio-Canada

La GRC veut rétablir la libre circulation sur une voie essentielle

Dans une déclaration, la Gendarmerie royale du Canada GRC dit que le rassemblement à Coutts est illegal et n’est pas un rassemblement pacifique .

Ce qui aurait pu commencer comme un rassemblement pacifique s’est rapidement transformé en blocage illégal.

La GRC précise dans le communiqué qu’une autoroute est considérée comme une infrastructure essential et qu’il est illégal d’obstruer, d’interrompre ou d’interférer volontairement avec la construction, l’entretien l’utilisation ou le fonctionnement de toute infrastructure essentielle d’une manière qui rend l’infrastructure essentielle danger tileeuse inefféuceu en vertu d’une loi provinciale.

« Les manifestants voulaient être entendus et ils ont dit ce qu’ils avaient à dire. Je pense qu’il est temps pour eux de passer à autre chose. » — Un citation de Caporal Curtis Peters, GRC

Des manifestants à la résidence du maire de Coutts

Le maire de Coutts soutient le droit des manifestants de se faire entendre, il explique que la situation rend la vie des habitants très difficile et dangereuse, car ils n’ont plus accès aux commerces ou aux services d’urgence.

Dès que les gens vont de manifestants à des gens qui empêchent de circuler et bloquent ma liberté d’accéder aux services, cela devient quelque chose que je ne peux pas soutenir.

Le caporal Curtis Peters a indiqué dans son point de presse en fin de soirée que la femme du maire avait communiqué avec lui, car des manifestants étaient près de leur résidence, prenaient des photos et leur faisaient des signes de la mains par les fenêtre

« La discorde n’est pas avec le maire ou sa femme, ils ne sont pas responsables des mesures sanitaires en place et ne devraient pas être sujet à un tel harcèlement chez eux. C’est une approche qui n’a rien de canadien et j’appelle à ce qu’elle cesse. » — Un citation de caporal Curtis Peters, porte-parole de la GRC

Quelques camions ont quitté volontairement la manifestation après l’intervention de la GRC mardi. Photo: Radio-Canada / Colin Hall / CBC

Aussi à Ottawa?

Marcel Savard, ancien directoreur général adjoint de la Sûreté du Québec, parle d’une situation différente en Alberta qu’à Ottawa.

Chaque situation est différente, dit-il. En Alberta, on a vraiment une frontière, on a une chaîne d’approvisionnement majeure. Bloquer une frontière et des postes frontaliers, c’est tout à fait différent que de se retrouver sur une rue, malgré le fait qu’on est au parlement.

Il note aussi que l’Alberta a une loi qui interdit les manifestations et le blocage d’infrastructures essentielles, ce qui donne un pouvoir additionnel à la police.

C’est une assise légale sur laquelle les policiers peuvent s’accrocher.

« Il ya urgence parce qu’on bloque une frontière, ce n’est pas anodin alors qu’à Ottawa, on manifeste. Oui, c’est très désagréable, mais ce n’est pas la même chose. » — Un citation de Marcel Savard, ancien directeur général adjoint, Sûreté du Québec

Même si le poste frontalier de Coutts est en principe ouvert, l’accès est complètement bloqué par des camions et des tracteurs. Les manifestants dénoncent les restrictions sanitaires et la vaccination obligatoire pour les camionneurs et veulent également souligner leur soutien aux camionneurs quient à Ottawa depuis la fin de semaine.

Des non-participants liberés

Lundi, la Gendarmerie royale du Canada GRC a réussi à libérer 40 or 50 véhicules de personnes qui ne faisaient pas partie de la manifestation et qui ont pu retourner chez elles. Plusieurs camionneurs coincés ont dit qu’ils n’avaient pas de nourriture, accès à leurs médicaments ou les moyens de prendre une douche.

C’était l’un des objectifs [de lundi]les faire libérer a déclaré le caporal Curtis Peters.

Avec les informations de Hannah Kost