Réouverture des restaurants : certains ont claqué la porte pour toujours

L’Association Restauration Québec (ARQ) estime qu’environ 17% des restaurants ont mis la clé sous la porte entre février 2020 et janvier 2022. Cette association se base sur le nombre de permis émis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec pour dresser ce sombre portrait.

Ce chiffre-là risque d’augmenter dans les prochains mois, quand les programs d’aide vont commencer à s’amenoiser , ajute le porte-parole Martin Vézina.

Lundi marque le retour des clients dans les salles à manger au Québec, un mois après leur fermeture en raison de la propagation fulgurante du variant Omicron.

Sueur, sang et passion

Le bistro Bulle a bien failli ne pas rouvrir.

Le chef Charles Papineau a ouvert son restaurant il ya deux ans. Depuis, fermetures successives auraient pu avoir raison de son entreprise située dans le complexe Jules-Dallaire, dans le secteur Sainte-Foy, à Québec.

Le chef Charles Papineau Photo: Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Ça a été une option pour nous autres de fermer à un moment donné. Mais on s’est relevé les manches et on s’est dit que ça restait notre bébé. On met notre énergie la-dedans, notre sueur, notre sang, notre passion, notre temps. On a tenu bon, puis on croit sincèrement que le meilleur est à venir , confie-t-il.

Depart des employers

Le départ d’employés lui a aussi fait mal. Le dernier mois de fermeture lui a coûté la moitié de son personnel. Épuisés par la précarité, plusieurs ont choisi de se réorienter.

Propriétaire de restaurants dans le Vieux-Québec, Yannick Parent a lui aussi vu partir environ 10 % de sa main-d’œuvre ce mois-ci, un phénomène constaté à plus grande échelle par l’ARQ, qui représente plus de 5000 étabments