Résultats de WWE Royal Rumble 2022

La WWE présentait son Prenium Live Event du ”Royal Rumble” le samedi 29 janvier 2022 in direct du Dome de Saint-Louis au Missouri.

Le Kickoff du WWE Royal Rumble 2022 commence avec le panel composé de Kayla Braxton, Jerry Lawler, Peter Rosenberg, Booker T et Kevin Patrick qui nous souhaite la bienvenue. Le panel discute de la soirée et on voit des vidéos sur les matchs.

– En coulisse, on retrouve AJ Styles. AJ dit qu’il a fait ses débuts au Royal Rumble et depuis il a fait beaucoup, sauf remporter le Royal Rumble Match et ça se réalise ce soir.

– En coulisse, on retrouve Damian Priest. Priest dit que comme champion des États-Unis il a affronté les meilleurs à RAW. Maintenant il va voir de nouveaux visits au Rumble. Ils devront faire attention de ne pas réveiller son côté sombre.

– Le Pre-Show se termine avec les derniers commentaires du panel.

WWE Royal Rumble Saint-Louis au Missouri

Les commentateurs sont Jimmy Smith, Byron Saxton et Corey Graves pour RAW. Et pour SmackDown Michael Cole et Pat McAfee.

– Ce soir c’est WWE Royal Rumble, le show démarre avec la vidéo d’ouverture. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et Reigns arrive le premier. La musique du Shield commence et Seth Rollins arrive par la foule dans la tenue du Shield !

Universal Championship – Singles Match

Les Usos seront bannis du ringside.

Roman Reigns (c) vs Seth Rollins

À la fin du combat, Rollins fait sa Powerbomb contre le coin et enchaine avec son Curb Stomp pour couvrir Reigns, mais il résiste à la toute dernière seconde. Rollins veut faire un autre Stomp, mais Reigns le bloque avec une Clothesline. Reigns enchaine avec une Powerbomb et le couvre, mais il résiste. Ensuite, Reigns fait son Superman Punch et le couvre, mais Rollins résiste. Rollins sort en bas du ring et Reigns va lui faire un Spear. Reigns le ramène sur le ring et se lance en Spear, mais Rollins le bloque avec un Pedigree pour le couvrir, mais Reigns résiste à deux. Rollins se lance en Stomp, mais Reigns le bloque et le repousse pour lui faire un Spear. Rollins est au sol et veut faire le signe du Shield, mais Reigns lui applique sa Guillotine. Rollins résiste et arrive à toucher une corde, mais Reigns refuse d’arrêter la soumission. L’arbitre arrête le match pour disqualification.

Gagnant: Seth Rollins via disqualification

– Après le combat, Reigns poursuit sa Guillotine. Reigns décide finalement de lâcher Rollins pendant qu’il est hué. Reigns va chercher une chaise et frappe Rollins dans le dos avec la chaise à plusieurs reprises. Reigns quitte, mais retourne finalement sur le ring et recommence à le frapper avec sa chaise.

30-Woman Royal Rumble Match

La gagnante aura un combat à WrestleMania 38 pour un titre féminin.

La catcheuse numéro un est Sasha Banks et la seconde est Melina. Banks et Melina échangent quelques coups et Banks la lance en bas du ring pour l’éliminer! Tamina arrive en troisième et Kelly Kelly en quatrième. Kelly attaque Tamina et ensuite Sasha pour lui appliquer sa soumission du tablier, mais Sasha l’élimine avec un coup de pied.

Faits sailants:

Queen Zelina arrives en 7ème pour éliminer Sasha Banks.

Ivory arrive en 18ème et dit que rien n’a changé ici, elle voit beaucoup de petites filles. Ripley l’attrape et la lance en bas du ring.

Alicia Fox arrives en 21ème.

Sarah Logan arrives on 25ème et se fait élimer par les Bella Twins.

Ronda Rousey fait son retour en 28ème. Shayna Baszler arrives en 30ème et fait équipe avec Rousey.

À la fin du combat, il reste Rousey, Belair, Ripley, Baszler et Flair sur le ring. Ripley et Rousey se battent sur le tablier, mais Charlotte fait une Big Boot à Ripley pour la sortir. Ensuite, Belair veut sortir Baszler, mais Charlotte pousse les deux en bas du ring ! Charlotte et Rousey tournent sur le ring, Rousey évite un coup de pied et la lance en bas du ring pour remporter !

Gagnante: Ronda Rousey

– Après le combat, Rousey pose le coin et pointe le logo de WrestleMania sous les pyros.

RAW Women’s Championship – Singles Match

Doudrop vs Becky Lynch (c)

À la fin du combat, Becky fait son Man Handle Slam de la deuxième corde à Doudrop pour le compte de trois.

Gagnante: Becky Lynch



– La WWE annonce 44 390 fans dans le stade pour ce soir.

– On presente une vidéo sur la rivalité entre Lesnar et Lashley.

WWE Championship – Singles Match

Bobby Lashley accompagné de MVP vs Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman

À la fin du combat, Lesnar veut faire son F5, mais Lashley le repousse et lui fait un Spear. Lashley enchaine avec un second Spear. Lesnar quitte le ring et Lashley se lance en Spear, mais Lesnar résiste et Lashley casse la barricade. Lesnar le relève, mais Lashley le pousse sur le poteau et le ramène sur le ring. Lesnar évite un Spear et Lashley cogne le coin. Lesnar enchaine avec une German Suplex, une utre, une autre, une autre et une autre. Lashley n’arrive plus à se tenir, Lesnar le prend en F5, mais Lashley le renverse en Hurt Lock. Lesnar résiste et le repousse contre le coin, ce qui écrase l’arbitre. Lesnar lui fait un F5 et l’arbitre se fait encore frapper! Lesnar le couvre, mais l’arbitre est KO Roman Reigns arrive et fait un Spear à Lesnar ! Reigns regarde Heyman en ringside et demande le titre. Heyman lui donne le titre ! Reigns frappe Lesnar avec le titre WWE! Heyman quitte le ring avec Reigns, et Lashley fait le compte de trois sur Lesnar.

Gagnant : Bobby Lashley – Nouveau champion

– On annonce que Ronda Rousey sera à RAW ce lundi pour parler de sa victoire au Royal Rumble.

Mixed Tag Team Match

Miz et Maryse vs Edge et Beth Phoenix

À la fin du combat, Phoenix fait une Powerbomb à Miz et Edge enchaine avec un Elbow Drop du coin pour le couvrir, mais Miz résiste à deux. Ensuite, Miz distrait l’arbitre et Maryse fait un Head Scissors à Edge du coin. Maryse enchaine avec un DDT à Phoenix et Miz son Skull Crushing Finale à Edge pour le couvrir, mais il résiste à deux. Ils veulent faire un double finisher à Edge, mais Phoenix fait un Spear à Maryse. Phoenix et Edge font un Double Spear à Miz. Ils font ensuite un Glam Slam à Maryse et Miz pour le compte de trois.

Gagnants: Edge et Beth Phoenix

– On présente une vidéo sur Elimination Chamber 2022 qui aura lieu le samedi 19 février 2022.

30-Man Royal Rumble Match

Le gagnant aura un combat à WrestleMania 38 pour un titre masculin.

AJ Styles arrive en premier et Shinsuke Nakamura arrive en second.

Faits sailants:

Johnny Knoxville de Jackass arrive en 9ème, mais il se fait sortir rapidement par Sami Zayn avec son Helluva Kick.

Omos entre en 11ème pour faire quelques éliminations et se faire sortir par les catcheurs qui forment une alliance contre lui.

Drew McIntyre arrives en 21ème et fait son retour de blessure.

Bad Bunny arrives en 27ème. Il évite un Brogue Kick de Sheamus pour l’éliminer. Il aide ensuite Rey à faire un 619 et élimine Ziggler.

Shane McMahon arrive en 28ème et s’attaque à Kevin Owens pour le sortir.

Brock Lesnar arrives on 30ème place et il n’est pas content.

À la fin du combat, Lesnar sort Orton avec une Clothesline, il fait un F5 à Bunny et le lance en bas du ring. Lesnar attrape Riddle et le lance en bas du ring. Il frappe Shane et le sort avec une Clothesline. Lesnar est seul avec McIntyre ! Lesnar frappe McIntyre et le prend en F5, mais McIntyre le repousse. Lesnar évite un Claymore et lui fait un F5 pour le sortir du ring.

Gagnant: Brock Lesnar

Le Royal Rumble se termine avec une célébration de Lesnar.

Credit photo : WWE