Rigueur tactique, grinta et coaching gagnant au rendez-vous!

Pour cet ultime quart de finale, le Sénégal affrontait la Guinée Equatoriale. Solidaires et engagés, les hommes d’Aliou Cissé vont s’imposer sur le score de 3 buts à 1 grâce notamment à une équipe dominatrice et un coaching payant du sélectionneur sénégalais.

On ne change pas une équipe qui gagne. Pour ce quart de finale contre la Guinée Equatoriale, le coach Aliou Cissé a reconduit le même onze que lors du huitième de finale contre le Cap-Vert (victoire 2-0). Même effectif, même entame de match. Les lions vont presser d’entrée de jeu leur adversaire du soir avec un bloc compact et bien en place.

Bien que dominateur dans le jeu, la première occasion chaude du Sénégal est intervenue à la 22e minute. Servi par Nampalys Mendy dans la surface de réparation, Famara Diedhiou va contrôler le cuir puis se mettre sur son pied droit pour armer une frappe. Mais au dernier moment, le défenseur, Saul Coco, va contrer le ballon qui sera facilement capté par le gardien Owono.

Les Lions vont maintenir la pression dans le camp Equato-Guinéens et finir par trouver la faille. A la 28e minute, après un bon travail sur le côté gauche, Saliou Ciss distille une passe dans l’axe pour Sadio Mané. Le numéro 10 sénégalais va aussitôt lancer en profondeur Famara Diedhiou. Sans contrôle, l’attaquant sénégalais va, du pied gauche, ouvrir le score pour le Sénégal. L’attaquant d’Alanyaspor, en Turquie, inscrit son premier but dans une phase finale de coupe d’Afrique.

Décidément très en form, l’aile gauche sénégalaise va encore s’illustrer. Bien lancé par Sadio Mané, Saliou Ciss va s’échapper dans son couloir et centerr fort dans la surface équato-guinéenne où se trouvait Pape Gueye. Mais le ballon va être dégagé en catastrophe par Carlos Akapo (32e). Malgré quelques chaudes autres alertes (34e et 35e minutes) l’équipe du Sénégal ne réussit pas inscrire le deuxième but. Et c’est sur ce score d’un but à 0 que l’arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires.

Le coaching gagnant d’Aliou Cissé

Dominateurs en première période, les Lions vont lever le pied en début de seconde période. Le Nzalang bien en place tactiquement va en profiter. A la 50e minute, Edu se retrouve face à Kalidou Koulibaly. L’Equato-guinéen tente le center mais le ballon est contré par la main du défenseur sénégalais. L’arbitre n’hésite pas, pénalty pour la Guinée Equatoriale. Alors que tous les acteurs s’attendaient à ce que la sentence soit exécutée, l’arbitre sud-africain va décider de revoir l’action en vidéo. Après vérification, il revient sur sa decision et donne la possession au Sénégal.

Après ce but, Aliou Cissé décide d’opérer des changesments. Ismaila Sarr entre à la place de Boulaye Dia (58e), Bamba Dieng celle de Famara Diédhiou et Cheihou Kouyaté fait son retour à la place de Pape Gueye. Un coaching qui va changer la physionomie du match. Sur un corner frappé par Bouna Sarr, à la 68e minute, la défense du Nzalang éprouve des difficultés à sortir le cuir. Kalidou Koulibaly voit le ballon lui revenir et tente une tête rageuse déviée par Akapo. Mal renvoyée, la balle revient sur les pieds de Cheihou Kouyaté qui trompe le gardien adverse. 2-1, le Sénégal repasse devant.

Ayant repris du poil de la bête, l’équipe du Sénégal va de nouveau s’illustrer 9 minutes plus tard. A la 79e minute, Kalidou Koulibaly adresse un bon center à Saliou Ciss sur son côté gauche. Le latéral hérite du ballon, fait un petit numéro sur son flanc puis sert un amour de ballon à Ismaila Sarr au point de pénalty.

L’attaquant de Watford ouvre son pied et trompe Jesus Owono. Le break est fait (3-1). Le Sénégal verra les demi-finales et affrontera le Burkina Faso le 2 février. Très en vue dans ce match, Nampalys Mendy a été élu homme du match.

Chaude alerte pour Aliou Cissé et ses hommes. Mais à force de subir, les Lions vont rompre sept minutes plus tard. A la 57e minute, Pablo Ganet profite de la brèche défensive sénégalaise pour donner une bonne passe à Jannick Buyla dans la surface de réparation. Le milieu, d’un bon contrôle, va se mettre face à Edouard Mendy et, d’un pointu, tromper le gardien de Chelsea. 1-1, le Sénégal encaisse son premier but dans cette 33e edition de la CAN. Tout est à refaire.

Après ce but, Aliou Cissé décide d’opérer des changesments. Ismaila Sarr entre à la place de Boulaye Dia (58e), Bamba Dieng celle de Famara Diédhiou et Cheihou Kouyaté fait son retour à la place de Pape Gueye. Un coaching qui va changer la physionomie du match. Sur un corner frappé par Bouna Sarr, à la 68e minute, la défense du Nzalang éprouve des difficultés à sortir le cuir. Kalidou Koulibaly voit le ballon lui revenir et tente une tête rageuse déviée par Akapo. Mal renvoyée, la balle revient sur les pieds de Cheihou Kouyaté qui trompe le gardien adverse. 2-1, le Sénégal repasse devant.

Ayant repris du poil de la bête, l’équipe du Sénégal va de nouveau s’illustrer 9 minutes plus tard. A la 79e minute, Kalidou Koulibaly adresse un bon center à Saliou Ciss sur son côté gauche. Le latéral hérite du ballon, fait un petit numéro sur son flanc puis sert un amour de ballon à Ismaila Sarr au point de pénalty.

L’attaquant de Watford ouvre son pied et trompe Jesus Owono. Le break est fait (3-1). Le Sénégal verra les demi-finales et affrontera le Burkina Faso le 2 février. Très en vue dans ce match, Nampalys Mendy a été élu homme du match.