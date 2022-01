Rogers Communications : est en tte du classement des meilleurs fournisseurs de service Internet au Canada tabli par umlaut

Rogers s’est classée première lors d’une analyse comparative des services à large bande fixes effectuée par umlaut

Élan MC Internet de Rogers est désigné le service Internet résidentiel le plus performant au Canada, au premier rang pour les vitesses de téléchargement et de téléversement parmi les fournisseurs nationaux

Rogers Communications an annoncé aujourd’hui qu’elle s’est hissée au premier rang dans le premier rapport sur le service à large bande fixe (en anglais seulement) au Canada. En outre, elle s’est classée première, parmi les fournisseurs de services Internet nationaux, en plus d’avoir les vitesses de téléchargement et de téléversement les plus rapides et d’obtenir un résultat supérieur de plus de 60% de concurrent à cel le plus près en ce qui a trait aux vitesses moyennes de téléchargement.

« L’économie canadienne est présente plus que jamais dans les foyers et les gens comptent sur le service Internet le plus performant pour le travail et le divertissement, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie Rogers. chez La reconnaissance d’aujourd’hui par umlaut confirme ce que nous savons depuis un certain temps: la clientèle de Rogers aime se connecter au service Internet résidentiel le plus performant au pays. »

Grâce aux vitesses de téléchargement et de téléversement les plus rapides au Canada, la clientèle du service Élan Internet de Rogers peut profiter du service Internet residentiel le plus performant au pays, brancher plus d’appareils simultanément à la maison et avoir accès aux plus récentes avancées en télévision et en diffusion en continu grâce à la Télé Élan et à la Diffusion futée Élan.

Umlaut a examiné l’utilisation de millions d’appareils par les clients et clientes parmi les plus importants fournisseurs de services Internet et a constaté que la clientèle de Rogers profite du service Internet le plus rapide qui offre le meilleur rendement, ainsi que des cotes les plus élevées pour la vitesse de téléchargement et de téléversement. Axés sur l’expérience réelle des utilisateurs et utilisateurs, les fournisseurs de services Internet on été sélectionnés en fonction de facteurs statistiquement pertinents, notamment le nombre de lignes, la répartition à vertition géographie la résumé de la colegraphe d’échantillons. Pour l’analyse approfondie, plus de 140 000 lignes ont fourni 10,3 millions d’échantillons sur 24 semaines entre février 2021 et juillet 2021.