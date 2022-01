Sean Baker, cinéaste de la marge et des petits budgets

PortraitLe réalisateur indépendant continue de raconter l’Amérique des laissés-pour-compte. Après « Tangerine » et « The Florida Project », il sort « Red Rocket », en salle le 2 février, centré sur la figure excentrique d’une ancienne star du porno de retour dans sa ville natale du Texas.

Sean Baker, à Vancouver, au Canada, le 4 janvier 2022. GLORIA WONG POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

C’est son septième long-métrage en vingt-deux ans de carrière, mais le nom de Sean Baker ne s’est imposé aux cinéphiles que récemment. En 2015, Tangerine, tourné avec un iPhone, décrivait avec verve, poésie et humour le monde des prostituées trans de Santa Monica Boulevard, à Los Angeles. Présenté au Festival de Sundance, salué par la critique, nommé pour plusieurs prix de cinéma indépendant et promu (sans succès) durant la campagne des Oscars, le film fit de son réalisateur une nouvelle coqueluche.

Le cinéma guérilla de Sean Baker, proche du documentaire dans sa manière de raconter au plus près le monde des défavorisés à l’aide d’acteurs souvent non professionnels, semblait ouvrir une nouvelle fenêtre de cinégé du cin à les émé philique in Hollywood ou de John Cassavetes. Sorti deux ans après Tangerine, The Florida Project, chronique du quotidien d’une fillette de 6 ans et de sa mère au chômage dans un motel à deux pas du Walt Disney World Resort, en Floride, était projeté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, nommé aux Golden Oscars. Le film a rapporté près de six fois son budget d’origine (2 millions de dollars, environ 1,8 millions d’euros).

En immersion parmi les usagers de drogue

Sean Baker, né en 1971 dans le New Jersey et diplômé en cinéma de la New York University, entrait enfin dans la cour des grands. Allait-il, comme sa comparse Chloé Zhao, céder aux sirènes du film de super-héros, toujours avide de nouvelles signatures “cool” ? « J’ai tellement répété en interview que je ne voulais pas faire de franchises qu’Hollywood ne me fait pas les yeux doux ! indique-t-il lors d’un entretien par vidéoconférence depuis son appartement de Los Angeles. April The Florida Project, je me préparais à faire un film avec plus d’argent, mais, quand je dis plus d’argent, c’est 10 millions de dollars, pas 150.” Il passe donc deux ans en immersion dans le milieu des usagesrs de drogue de Vancouver, au Canada, mais la pandémie met ce projet sur pause. Et Baker se retrouve à nouveau dans la marge et les petits budgets. Ce qui, affirme-t-il, ne le dérange pas tant que ça.

Tourné en vingt-trois jours pour 1 million de dollars (à titre de comparaison, Licorice Pizzale nouveau film de Paul Thomas Anderson, en a coûté 40, et Spider-Man : No Way Home, le plus gros succès de 2021, 200), Red Rocket, comme tous les films de Sean Baker, bénéficie d’une esthétique soignée et d’un très beau casting d’anonymes. Dans une petite ville du Texas, Mikey, une star du porno sur le retour, charmant mais totalement branque, tente de renouer avec son ex-femme, tout en gagnant quelques billets en revendant de l’herbe aux ouvriers de la raffinerie du et en séduisant la toute jeune serveuse du magasin de donuts local, à qui il fait miroiter une carrière de star du X en California.

Il vous reste 53.23% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.