L’Association canadienne des employés professionnels ACEP affirme avoir recueilli un numbre anormalment élevé de rapports d’incidents depuis que le Parlement multiplie les séances virtuelles en raison de la pandémie.

Au cours des deux dernières années, des employés ont rapporté avoir subi de la fatigue, de l’épuisement, de la douleur aux orilles et des acouphènes, des blessures pouvant mener dans certains cas à une perte d’auditione.

Les problèmes de son causés par une mauvaise connexion Internet ou l’absence de casque d’écoute et de micro ont créé plusieurs interruptions des services d’interprétation qui semblent malgré des avertissements lancés par le syndicat.

On se retrouve dans un contexte où les interprètes, pour assurer leur propre bien-être, doiventr de travailler et on pourrait faire face à une situation difficile si on n’a plus les interprètes nécessaires pour le bon du refuse Parlementenement an indiqué le président de l’ACEP, Greg Phillips, en entrevue à Radio-Canada.

Entre le 30 mars et le 27 octobre 2021 : 207 rapports d’incidents ont étéés au Bureau de la traduction

73 rapports ont signalé des « blessures invalidantes »

24 interprètes ont dû prendre une journée de pause d’interprétation

280 season Source : Association canadienne des employés professionnels

Le syndicat reconnaît que certaines mesures ont été prises pour améliorer le sort des interprètes depuis le début de la pandémie. Un plus grand nombre d’élus utilisent un casque avec micro pendant les interventions virtuelles. Des techniciens effectuent également des tests pour s’assurer que l’équipement et la connexion utilisés par des témoins sont conformes aux normes.

En février 2021, la Chambre des communes an adopté à l’unanimité une motion demandant à Services publics et Approvisionnement Canada et à la Chambre des communes de réparer les problèmes sonores lors de l’utilisation de plateformes de visioconférence pour asantsuret la s des interprètes.

Casque et microphone obligatoires pour tous les élus

Dans une lettre adressée au syndicat le mois dernier dont Radio-Canada a obtenu copie, le Bureau de la traduction précise qu’à compter du 7 février, tous les à une séance virtuelle devront obligatoirement utiliser un casque et unéco comme le demandait l’Association canadienne des employés professionnels ACEP .

Les interprètes du Bureau de la traduction n’interpréteront plus les interventions des personnes n’utilisant pas un microphone approprié écrit la présidente-directrice générale, Lucie Séguin.

Elle prévoit aussi offrir aux interprètes un service de suivi par des professionnels en audiologie.

Le Parlement compte environ 130 interprètes. Une cinquantaine sont des employés du Bureau de la traduction et environ 75 des interprètes indépendants.

Pour le président de l’ACEP, ces solutions ne répondent pas à tous les problèmes.

Il faut aller encore plus loin, croit M. Phillips. Nous avons des discussions avec le Bureau de la traduction depuis deux ans, si les mesures étaient suffisantes, on ne déposerait pas de plainte. Mais nous avons atteint un cul-de-sac, nous ne voyons pas les résultats souhaités pour assurer la sécurité de nos membres.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, qui chapeaute le Bureau de la traduction, n’avait pas encore répondu à notre demande de commentaires.