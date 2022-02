Sept films à regarder à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs

Temps de lecture: 5 minutes

[LE FIL CULTUREL DE L’ONTARIO FRANÇAIS]

En passant par des classiques et des nouveautés…que ce soit en animation, court métrage ou long métrage documentaire, voici des films de cinéastes noirs du Canada et d’ailleurs qui sont disponibles de chez vous ce mois-ci.

Documentaire

Les autochtones (2018)

« C’est quoi être noir en France ? » Il s’agit de la question au cœur de ce court métrage documentaire qui nous amène à faire part d’un échange fort entre sept Français d’ascendance africaine. Poignant et sincère dans sa livraison, Les autochtones est le fruit des interactions mené par la réalisatrice Alpha Nicky Mulowa dans lesquelles elle met de l’avant afin d’illustrer la complexité du vécu des communautés noires en France. Originaire de Lille, France et maintenant basée à Toronto, la cinéaste a reçu le Prix du Jury au Woman of African Descent Film Festival en 2019 et a fait partie de la sélection officielle au Miami Independent Film Festival la même année.

Les autochtones. Credit image : Alpha Nicky M.

Vous pouvez visionner Les autochtones en tout temps sur la chaîne YouTube de Alpha Nicky Mulowa.

Cinéfranco

Dilili à Paris (2018)

Dans le cadre de la programme Histoires des immigrants francophones du festival Toronto Cinéfranco, vous avez l’occasion de revivre les aventures de Dilili, une jeune fille kanake qui tente de retrouver six jeunes filles disparues à Paris. Ce film d’animation déroulé dans le Paris de la Belle Époque, présente certaines des figures les plus marquantes telles que Auguste Rodin, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet et Marie Curie. Le personnage de Dilili tout comme son film est un rappel du talent du maître en animation, Michel Ocelot. Le réalisateur connu notamment pour la création du tant aimé Kirikou, a remporté le César du meilleur film d’animation avec Dilili to Paris en 2019.

Dilili in Paris. Source : Dossier de presse UniFrance.

Dilili to Paris est disponible en ligne jusqu’au 7 février à Cinéfranco. Achetez vos bills ici.

Adama (2017)

Ce prochain film qui s’inscrit égallement dans la programmation Histoires des immigrants francophones de Cinéfranco, est un autre film d’animation à ne pas manquer cette semaine. Gagnant du Prix André Martin du Meilleur long métrage français au Festival international du film d’Animation d’Annecy et plusieurs prix au Festival international du film pour enfants de Chicago, il s’agit de l’histoire de Adama, un jeune garçon sénégalais la recherche de son frère Samba, qui serait mort en France, en plein combat pendant la Première Guerre mondiale. La voix du rappeur franco-malien Oxmo Puccino prête sa voix au film notamment à travers sa chanson Au-dela des falaises.

Adama. Source : Dossier de presse UniFrance.

Adam est disponible en ligne jusqu’au 7 février à Cinéfranco. Achetez vos bills ici.

Office national du film du Canada

Au nom des morts (2000)

À Priceville, Ontario l’excavation d’un ancien cimetière de la communauté noire qui a été enfouie par un cultivateur dans les années 1930 révèle des vérités déconcertantes par rapport à l’histoire des Noirs au Canada. Ce documentaire de David Sutherland et Jennifer Holness suivi par le reste des films de cette liste, ne sont que quelques-uns des films qui sont offers ce mois-ci gratuitement sur le site de l’ONF. Un total de 26 films de cinéastes noirs sont disponibles à travers le Canada en célébration du Mois de l’Histoire des Noirs.

Au nom des morts. Credit image: Michael Chambers. Source : Dossier de presse de l’ONF

Assistez Au nom des morts ement jusqu’à la fin du mois sur le site . gratuit le site de l’ONF. En anglais avec sous-titres français.

Âme noire (2000)

Réalisé par la Montréalaise Martine Chartrand, ce court-métrage d’animation d’à peine 10 minutes nous emmène, à travers un voyage pittoresque, dans des lieux qui ont marqué historiquement le peuple noir.

Âme noire. Source : Dossier de presse de l’ONF.

Assistez à Âme noire ement jusqu’à la fin du mois gratuit sur le site de l’ONF.

Notes d’espoir (2016)

Francine Valentine, une jeune fille de 12 ans est au cœur de ce long métrage documentaire qui met en évidence l’impact de l’embourgeoisement sur les résidents de Villaways, un quartier de logements communautaires à Toronto. Parmi ses reconnaissances, ce documentaire de Charles Officer a remporté le titre du meilleur documentaire canadien au Festival international canadien du documentaire Hot Docs.

Notes d’espoir. Source : Dossier de presse de l’ONF.

Assistez à Notes d’espoir ement jusqu’à la fin du mois gratuit sur le site de l’ONF. En anglais avec sous-titres en français.

Apatrides (2020)

Cette dernière suggestion, un long métrage documentaire de Michèle Stephenson, suit l’histoire d’une avocate dominicaine, Rosa Iris, qui persévère dans sa lute contre la corruption systémique de l’île caribéenne et du racisme des Noirségard’ origine haïtienne, après que la Cour suprême de la République dominicaine retire en 2013 les passeports des Dominicains ayant des parents haïtiens.

Apatrides. Source : Dossier de presse de l’ONF.

Assistez à Apatrides ement jusqu’à la fin du mois gratuit sur le site de l’ONF. En espagnol avec sous-titres français.

Advance bonus

Discussion entre cinéastes

Une discussion entre cinéastes présentés par l’ONF sera animee par Carla Beauvais, conseillère en diversité et inclusion et cofondatrice du Gala Dynastie. Le thème de cette année porte notamment sur la santé et le bien être chez les communautés noires. Les panélistes: Gentile M. Assih (Sortir de l’ombreValerie Bah (Sòl), Will Prosper (Kenbe la, jusqu’à la victoireet Nadine ValcinLendemains urbains) auront l’occasion d’échanger sur les défis de créer en tant que cinéaste noir et d’aborder des solutions pour mieux s’occuper de soi et des équipes entourant les projets.

Discussion entre cinéastes. Source : l’ONF.

Assistez à la discussion le jeudi 3 février de midi à 13h en direct sur la chaîne Youtube de l’ONF.