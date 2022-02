Tous les chemins mènent à Dallas pour les Petry

Vous connaissez l’expression tous les chemins mènent à Rome?

Or, tous les chemins semblent plutôt mener à Dallas pour Jeff Petry.

Yvon Pedneault a fait une deuxième chronique en autant de semaines sur les ondes du 91,9 Sports afin de discuter d’un possible échange Jeff Petry vs John Klingberg hier soiree.

LRDS // Les Stars n’ont plus confiance en John Klingberg, qui deviendra agent libre cet été… Yvon croit qu’un troc contre Jeff Petry pourrait être sensé. https://t.co/kpd6lwYyYW pic.twitter.com/AkWVLrJBpC — 91.9 Sports (@919sports) February 3, 2022

Jeff Petry (et sa famille) veut/veulent quitter Montreal au plus sacrant. Il offre du jeu très peu inspiré (et inspirant) et il n’est même pas en mesure de défendre son gardien de but lorsque celui-ci est frappé à la tête.

Il fait partie des joueurs qui ne correspondent plus à la culture en place chez le Canadien (avec Mike Hoffman et Jonathan Drouin selon Martin Lemay et Yvon Pedneault).

On sait tous qu’il partira. Rest à savoir quand et contre qui? At-il encore une bonne valeur sur le marché des transactions?

Les Stars, qui se battent actuellement pour une place en séries, pourraient faire partie des clubs intéressés à un gars comme Jeff Petry. Plusieurs insiders l’ont rapporté au cours des derniers jours. Pierre LeBrun est le dernier insider à l’avoir mentionné en milieu de semaine…

D’autant plus que les Stars semblent résignés à l’idée de laisser partir John Klingberg l’été prochain (joueur autonome sans restriction). Ce dernier a davantage laissé croire qu’il allait quitter Dallas (et non y signer une prolongation de contrat) qu’autre chose récemment…

Klingberg a 29 ans et il dispute actuellement la dernière année d’un contrat qui lui rapporte en moyenne 4.25 millions dollars par saison.

Pedneault croit que Klingberg sera échangé d’ici le 21 mars (deadline)… et il croit que Petry et Klingberg, qui sont malheureux chacun de leur côté, pourraient tout simplement être échangés l’un contre l’autre.

Il est difficile d’évaluer la valeur d’un défenseur de 29 ans qui sera autonome sous peu et d’un défenseur de 34 ans sous contrat pour encore trois ans (à 6,25 millions).

Une valeur à la baisse à cause de Kent Hughes?

Simon-Olivier Lorange, Philippe Cantin, Stéphane Waite et Jérémie Rainville se sont demandsés hier durant le podcast Sortie de Zone si Jeff Petry allait être en mesure de trouver preneur. Si oui, en mars ou durant l’été?

Waite croit que Kent Hughes a trop parlé dans le dossier de Jeff Petry. Il a ainsi nui (encore plus) à sa valeur sur le marché des transactions selon l’ancien entraîneur des gardiens de but du CH.

Renaud Lavoie a tenu à mettre du poids dans les spéculations impliquant Petry et les Stars hier soir sur les ondes de TVA Sports.

Jeff Petry a déjà joué avec Trevor Nill, le fils de Jim Nill, le DG des Stars, à l’Université du Michigan…

L’épouse de Jeff Petry (Julie) est originaire de Houston au Texas…

Selon Renaud, probablement que Dallas se trouve au sommet de la liste des villes où la famille Petry aimerait déménager.

Par contre, Renaud Lavoie a rappelé que Petry, un joueur vieillissant qui offre son pire hockey en carrière, possède un contrat TRÈS menottant pour un DG adverse.

Renaud ne croit donc pas – à moins d’un soudain réveil de Petry – que Hughes sera en mesure de l’échanger avant le 21 mars prochain. Sa valeur n’est pas très bonne actuellement puisque le CH ne semble pas intéressé à l’idée de manager du salaire Selon Renaud. Est-ce que ça pourrait devoir attendre à la saison estivale?

Puisqu’il est question de Petry, sachez que Benoit Brunet n’en revient toujours pas d’avoir entendu la femme de Petry se plaindre des mesures restrictives en lien avec la COVID-19 au Québec/Canada (masques, couvre-feu, fermetures, système de santé, etc.). Et il ne s’est pas gêné pour gentiment pété sa coche à l’émission On Jase (RDS) hier midi.

Je compends le point de Brunet à la base… mais je compends aussi la famille (américaine) Petry de vouloir faire grandir ses enfants loin d’un endroit aussi restrictif que le Québec au niveau de la COVID-19. Guy Boucher ne s’est d’ailleurs pas gêné pour le mentionner à la fin du segment, parlant de hausse des divorces, de santé mentale, de drames et de bonheur diminué actuellement au Québec.

Petry ne pouvait quand même pas se douter ce qui nous attendait au Québec avec la COVID-19 lorsqu’il a signé sa plus récente prolongation de contrat.

Chose certaine, la famille Petry a fait un effort (payant, mais bon) au cours des dernières années pour se mettre au diapason des valeurs québécoises. Mais au final, les valeurs texanes semblent davantage lui correspondre…

À note que les Red Wings et les Predators pourraient aussi être à surveiller dans le cas de Jeff Petry.

En raval

