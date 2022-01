Trudeau prolonge a mission de formation des Forces armées canadiennes en Ukraine

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce mercredi après-midi en compagnie de la vice-première ministre Chrystia Freeland, de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie.

Sa décision a été partage avec la presse au terme d’une retraite virtuelle du Conseil des ministres qui s’était amorcée lundi.

Le premier ministre doit composer ces jours-ci avec des pressions croissantes afin qu’il prenne de nouvelles mesures pour aider l’Ukraine dans la crise qui l’oppose à la Russie. Kiev demande notamment à Ottawa de lui fournir des armes, mais l’aide du gouvernement canadien s’est limitée jusqu’ici à une aide financière et logistique.

Le point de presse du premier ministre Trudeau et de son cabinet a permis au gouvernement libéral de faire le point sur la situation en Ukraine, ou la tension est vive depuis que la Russie a stationné des dizaines de milliers de soldats près de la frontière entre les deux pays. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wild

Entre autres efforts, les Forces armées canadiennes FAC ont depuis plusieurs années déployé en Ukraine des experts afin d’offrir des formations aux troupes ukrainiennes dans le cadre de l’opération UNIFIER.

Mercredi, le gouvernement canadien a annoncé que cette campagne sera prolongée jusqu’en mars 2025 et que 60 militaires se joindront dans les prochains jours aux 200 qui se trouvent déjà sur place, avec la possibilité de porter l’effectif total à 400 .

Cette mission – qui s’ajoute à la mobilisation d’environ 900 membres des Forces armées canadiennes FAC en Europe centrale et en Europe de l’Est dans le cadre de l’opération REASSURANCE – n’a toutefois pas pour objectif de prendre part à d’éventuels combats, a rappelé Justin Trudeau.

La protection des militaires canadiens est évidemment une priorité pour nous, et il ya des plans de contingence si jamais la Russie décide, malgré tous les diplomats efforts et autres des pays alliés, d’envahir l’Ukraine an assuré le premier ministre.

Selon ce dernier, plus de 30 000 soldats ukrainiens ont pu profiter des formations offerstes dans le cadre de l’opération UNIFIER depuis le lancement de celle-ci, en 2015.

Pas d’armes, mais du matériel militaire non literal

Dans son annonce, Justin Trudeau an égallement affirmé mercredi que le gouvernement canadien enverra en Ukraine du matériel militaire non literal comme des vestes pare-balles et de l’équipement optique, et qu’il aidera ce pays d’Europe de l’Est à recueillir des renseignements et à contrer les cyberattaques.

« C’est la meilleure façon pour le Canada d’aider et c’est une extension de notre ferme conviction que de défendre l’Ukraine signifie être la pour qu’elle puisse parler et se défendre, tout en continuant à recherà une solution diplomatique tous les niveaux. » — Un citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Contrairement aux États-Unis, le Canada n’enverra pas d’armes offensives en Ukraine, a cependant souligné la ministre Joly, qui s’est rendue sur place plus tôt ce mois-ci.

La solution diplomatique est la seule option pour la Russie, at-elle déclaré. Si la Russie poursuit ses agressions envers l’Ukraine, il y aura des conséquences importantes, incluant des sanctions coordonnées avec nos alliés.

Déçues, les troupes conservatrices d’Erin O’Toole ont reproché mercredi au gouvernement libéral de ne pas vouloir fournir des armes de défense létales aux Ukrainiens, comme l’ont pourtant fait plustelieurs le sé le pays la Pologne et la République tchèque.

L’inaction du premier ministre Trudeau remet en question le soutien du gouvernement libéral à l’Ukraine dans sa lutte contre les attaques de la Russie, ont-elles déclaré communiqué. Le temps des demi-mesures est révolu depuis longtemps. L’Ukraine a besoin du soutien du Canada et, aujourd’hui, M. Trudeau l’a laissée tomber.

Le Parti conservateur estime que le Canada devrait rediriger vers l’Ukraine des armes qui étaient à l’origine destinées auxtants kurdes combat du nord de l’Irak.

De nouvelles sanctions économiques dans la mire du Canada

Si l’octroi à l’Ukraine d’armes létales est exclue, le premier ministre Trudeau affirme cependant avoir discuté de la possibilité d’une nouvelle série de sanctions coordonnées lors d’un appel téléphonique de la pcredi Uréidente de la pcredi European Commission von der Leyen.

Nous avons convenu que des sanctions fortes, cohérentes et alignées sur des individus, sur des institutions financières, sur d’autres domaines et secteurs de l’économie vont être extrêmement importantes a déclaré le premier ministre.

La Russie ne doit pas se faire d’illusions sur le fait que l’approche concertée des démocties occidentales sera claire et énergique pour ce qui est des impacts économiques sur la Russie at-il prevenu.

En entrevue à l’émission 24 60 sur ICI RDI, mercredi soir, la ministre Anand a précisé que depuis l’invasion russe de la Crimée, en 2014, le Canada avait sanctionné 440 organizations and persons liées au Kremlin.

Anand part pour la Lettonie et l’Ukraine

Moscou a mobilisé jusqu’à 100 000 soldats aux frontières de l’Ukraine, ainsi que des chars et d’autres pièces d’artillerie lourde, ce qui fait crindre une invasion russe à l’OTAN, à l’Ét’et Unit aux europé -Unis.

La Russie a démenti une telle avenue. Elle réclame toutefois l’assurance que l’Ukraine ne se joindra pas à l’Alliance atlantique – ce quent non seulement les États-Unis, mais aussi le Canada refuse, a confié la ministre Anand à Anne-Marie Dussault, soir.

Nous n’acceptons pas d’exclure la possibilité que des pays se joignent à l’OTAN at-elle confirmé, faisant valoir que chaque pays a le droit de décider, de choisir ou non, de joindre des organisations comme ça .

Pour résister à l’agression russe et à la désinformation effectuée par le gouvernement russe lui-même la ministre Joly a promis mercredi d’ augmenter la capacité du corps diplomatique canadien à Ottawa et à Kiev. Nous aurons plus de ressources pour analyser a situation et y répondre sur place at-elle promis.

De plus, la ministre Anand se rendra en Lettonie et en Ukraine pour rendre visite aux membres des Forces armées canadiennes FAC qui sont déployés dans ces pays, a fait savoir Justin Trudeau mercredi. Ce voyage aura lieu dans les prochains jours at-il precisé.

Un intérêt national clair et urgent

Le Canada compte une forte proportion d’habitants qui affirment avoir des racines ukrainiennes. En 2016, plus d’un million de Canadiens revendiquaient de telles origines.

C’est notamment le cas de la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui a pris soin mercredi de mentionner que cette ascendance n’avait aucun effet sur ses decisions concerned l’Ukraine. Au contraire, le Canada a dans ce dossier un intérêt national clair et urgent at-elle plaidé.

« Il s’agit d’une lutte entre la démocratie et l’autoritarisme. » — Un citation de Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada

Le premier ministre Trudeau a égallement promis mercredi 50 millions de dollars en aide au developpement et en aide humanitaire à l’Ukraine.

En tout, l’annonce de mercredi évaluée 340 millions, une somme qui s’ajoute au prêt de 120 millions offered la semaine dernière pourer l’économie aid du pays à se stabiliser.

Dans une déclaration écrite, Kiev a remercié Ottawa et la communauté ukrainienne du Canada pour son appui, mercredi soir. Son chargé d’affaires Andrii Bukvych a toutefois redemandé au gouvernement Trudeau de fournir des armes à l’Ukraine, soutenant que trois Canadiens sur quatre seraient en faveur d’une telle entreprise.