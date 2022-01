Ubisoft révèle la fin surprenante d’Assassin’s Creed

La trilogie originale devait initialement s’achever… dans l’espace !

S’il est bien une license qui est parvenue à s’imposer dans la sphère vidéoludique comme incontournable, c’est bien Assassin’s Creed. Depuis le tout premier épisode sorti en 2007, onze épisodes sont sortis avec plus de 155 millions de copies vendues. Saviez-vous qu’à l’origin, la franchise était pensée comme une trilogie ? En effet, l’arc narratif autour de Desmond Miles s’achevant à la fin d’Assassin’s Creed III, la franchise aurait dû se clore après cet épisode.

Finalement, sept autres épisodes auront suivis. Mais la fin d’Assassin’s Creed III aurait égallement été revue, et le scénario original n’a absolument rien à voir avec ce qui a finalement été reproduit dans le jeu.

C’est Lars de Wildt, un doctorant de la KU Leuven, qui s’est penché sur le sujet dans une étude traitant de l’utilisation de la religion par Ubisoft, selon nos confrères d’Eurogamer. Après des entretiens avec le créateur de la franchise, Patrice Désilets, et le directeur créatif d’Assassin’s Creed III, Alex Hutchinson, Lard de Wildt aurait en effet appris que Desmond Miles et Lucy Stillman devaientà de la Teréd’apper un vaisseau spatial et créer une nouvelle civilisation humaine sur une planète lointaine.

“En bref, le troisième jeu se terminerait par la résolution du conflit à notre époque, Desmond Miles abattant Abstergo en utilisant les connaissances et les compétences de tous ses ancêtres, dont Altair pour Assassin’s Creed 2”, precise Lars de Wildt. “De plus, c’est la fin du monde en 2012 et Desmond Miles et Lucy commencent une nouvelle civilisation ailleurs, en tant qu’Adam et Eve.”

Le nom de Lucy serait ainsi directement inspiré de l’Australopithecus afarensis, un de nos ancêtres, comme l’a affirmé Patrice Désilets à Lars de Wildt. “Boom! Ils s’enfuiront à bord d’un vaisseau spatial!”, aurait alors conclu désilets.

Une déclaration surprenante étant donné l’arc narratif finalement adopté pour conclure la trilogie, avec la fin du monde en 2012. Maintenant, le principal mystère reste : pourquoi un vaisseau spatial ? De nombreuses théories de fans indiquaient à l’époque que les Isus (race rencontrée dans la série) étaient des extra-terrestres et que leur bunker était en réalité un vaisseau spatial.

Quoiqu’il en soit, nous ne saurons jamais réellement ce qu’aurait donné la franchise si la fin de la trilogie avait été comme indiquée ci-dessus …