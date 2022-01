Un lanceur de SpaceX hors de contrôle va s’écraser involontairement sur la Lune

Depuis février 2015, le second étage du lanceur Falcon 9 développé par SpaceX qui avait mis en orbit le Deep Space Climate Observatory — comprenez, l’Observatoire du climat depuis l’espace lointain — suit une trajectoire quelque peu chaotique. Et aujourd’hui, les spécialistes du suivi des objets proches de la Terre — asteroides et autres cometes, notamment — annoncent qu’il entrera bientôt en collision avec la Lune.

L’événement est prévu pour le 4 mars prochain. Du côté de la face cachée de la Lune. À proximité de l’équateur. Il n’est pour l’instant pas possible d’être beaucoup plus précis quant à l’heure et au lieu de l’impact.

Événement ou non-événement ? Événement dans le sens où c’est probablement le tout premier cas d’impact involontaire d’un débris de la conquête spatiale sur la Lune. Et si certains espèrent apprendre quelque chose de l’éjecta qui sera produit, un spécialiste de la question qui évoque la situation sur un blog, doute que ce soit le cas. Car l’impact devrait se produire sur la face cachée de la Lune — invisible donc, depuis la Terre et probablement hors de portée des sondes actuellement dans le secteur, comme LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) — et dans une région a priori de peu d’intérêt.

Bill Gray appelle en revanche SpaceX et les autres à envisager de faire en sorte que les restes de leurs lanceurs croisent plus souvent le chemin de la Lune. Pour nous offrir le spectacle de l’un d’eux heurtant une zone non éclairée de la face visible, au moment du premier ou du dernier quartier. Et pour permettre aux sondes de renvoyer des données sur des cratères d’impact fraîchement formsés.