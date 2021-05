Denis Shapovalov qualified for the final in Geneva

(Genève) Le Canadien Denis Shapovalov participera à la finale de l’Omnium de Genève.

La Presse Canadienne

Deuxième tête de série, l’Ontarien a battu l’Uruguayen issu des qualifications Pablo Cuevas 6-4, 7-5 en demi-finales de ce tournoi sur terre battue de niveau ATP 250.

La semaine dernière, Shapovalov a subi une défaite crève-cœur en trois manches devant l’Espagnol Rafael Nadal. Selon le Canadien, c’est ce vendredi que cette leçon s’est avérée payante.

« Même si je n’ai pas gagné contre Rafa, je jouais à son niveau, du très bon tennis, a noté Shapovalov. J’ai tenté de retirer tous les points positifs de ce duel et d’aller de l’avant.

« Ça a été une défaite difficile, mais je me suis concentré sur les points positifs, sur mon bon niveau de jeu. Je suis heureux de poursuivre sur ce niveau. »

Shapovalov fera face au Norvégien Casper Ruud, tête de série no 3 et tombeur de l’Espagnol Pablo Andujar 6-3, 6-2, dans la finale prévue samedi. Les deux tennismen ne sont âgés que de 22 ans.

« Je le connais très bien, a-t-il dit au sujet de Ruud. Nous avons joué chez les juniors ensemble. C’est certain qu’il s’est beaucoup amélioré. Depuis quelques semaines, quelques mois, il joue à un très, très haut niveau. […] It’ll be a good fight. ”

Rudd made a good start, having reached the semifinals in his last three tournaments.

This is only the second time on 12 occasions that Shapovalov has reached the final of the ATP Championship.

Shapovalov won 75% of the rallies he played on his first serve points, in addition to saving three of the five break points he offered to Kovas.

He prefers grass or hard surfaces, but Shapovalov is convinced he can be successful on mud.

“I always knew I could play well on this surface,” Shapovalov said. Love the fastest tennis […] So I have to be a little more patient or play with more caution and with more intelligence.

“On the grass, you can get away with some hard shots. On clay, building points is like chess.”