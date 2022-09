great ! | Science retreated in 2000 ways

the offer great ! This Thursday will present 2000e expertise. The meter reached this amazing figure thanks to the invention of the scientist Martin Carly. How does he design the experiments and what has he preferred over the course of 13 seasons? As in the test, Journalism He questioned him, wishing him “good thinking”.

Martin Carly is responsible for finding nearly all of the experiences on the show. His inspiration? The scientist replied: “I have 1,000 inspirations.” With the TV or radio always on while he’s working, he’s feeding off the ideas he hears. “A short sentence can become an experience,” says the person who “notes everything.” [lui] It passes through the head.” This habit is also, according to him, the key to his great creativity.

L’internet et les réseaux sociaux sont aussi une source inépuisable de sujets potentiels. La science derrière des défis populaires sur TikTok a notamment été explorée sur le plateau. Un exemple ? Le « Milk Crate Challenge », qui consiste à monter et descendre un escalier fait de caisses de lait. « On avait un acrobate de cirque qui était harnaché au plafond pour être sûr de ne pas faire de chute », raconte Martin Carli, qui insiste sur la dangerosité de ce défi.

Une fois les idées d’expériences trouvées, les recherchistes et les accessoiristes de l’émission prennent le relais pour leur donner vie. « Ça m’émeut tout le temps de voir le résultat final. Ce qu’on fait en studio est dix fois plus beau que ce que j’avais en tête. »

Parmi les 2000 expériences présentées, laquelle a suscité la plus grande réaction sur le plateau ?

« Tout ce qui est feu et explosion est toujours spectaculaire. Et quand on peut les faire en studio, ce qui est arrivé à quelques reprises, il y a toujours des réactions incroyables », répond Martin Carli.

Pour clore une saison, un cascadeur est passé à travers une vitre, comme dans les films. « Le public était sous le choc », se souvient le scientifique. Le secret derrière une telle scène ? « Il faut faire exploser la vitre juste au moment où le cascadeur y touche. »

Laquelle a été la plus éprouvante ?

Certaines expériences ont demandé une grande dose de courage à Martin Carli. « J’ai fait de la décalade, en sarrau, sur plus d’une vingtaine d’étages. C’est la fois où j’ai eu le plus peur de ma vie. De loin ! »

Laquelle a été la plus mémorable ?

Les possibilités de réponse sont nombreuses, indique Martin Carli. « Une qui m’a vraiment fait triper, parce que je suis aussi un magicien professionnel depuis presque 30 ans, c’est lorsqu’on a recréé ce qu’on appelle le fantôme de Pepper, confie-t-il. Pepper était un magicien qui avait inventé une façon de faire apparaître des fantômes sur scène pendant une pièce de théâtre au XIXe siècle. » Grâce à une vitre placée dans un certain angle, de la lumière et le reflet des comédiens, peut-on résumer.

« De nos jours, c’est utilisé de façon célèbre dans la fameuse maison hantée de Disney », note celui qui adore le cinéma d’épouvante. « J’écris presque la totalité de Génial ! en écoutant de la musique de film d’horreur en vinyle dans mon atelier », révèle-t-il d’ailleurs en entrevue.

Que réserve-t-il aux téléspectateurs pour la 2000e expérience ?

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Le chien robot Spot sur le plateau de Génial !

En près de 700 épisodes, Génial ! a présenté des expériences que Martin Carli n’aurait jamais imaginé pouvoir réaliser. À l’invitation de fans de l’émission, l’équipe a notamment pu filmer un avion en rase-mottes pour montrer les turbulences sur les ailes d’un appareil ou faire des tests sur un diamant valant « plus qu’une maison ».

La 2000e expérience s’inscrit dans ces moments que le scientifique n’aurait pas crus possibles. L’équipe a reçu en studio Spot, le chien robot « extrêmement agile » créé par Boston Dynamics qui fait fureur sur la Toile. « Les gens dans le public étaient vraiment sur le derrière de voir le robot arriver. » Les yeux brillants de Martin Carli nous laissent deviner que lui aussi.

Génial !, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Télé-Québec