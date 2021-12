Cinemas closed | Desire time

Alors que les salles de cinéma ont été forcées de fermer leurs portes lundi, Films Séville rebondit en présentant le film L’Arracheuse de temps sur la plateforme Crave dès le 31 décembre.

Marissa Groguhé

La Presse

Le long métrage inspiré du conte de Fred Pellerin, réalisé par Francis Leclerc, n’aura eu droit qu’à quelques semaines au grand écran. La hausse fulgurante de cas de COVID-19 ayant mené à la brusque fermeture des cinémas, le distributeur a pris la décision permettre aux cinéphiles de visionner le film depuis leurs salons.

« Dans les circonstances, nous sommes heureux de pouvoir permettre aux [Québécois et Québécoises]

Starring Jade Charbonneau, Marc Messier, Céline Bonnier and Oscar Desjans,

The film will be available for video on demand starting February 22.