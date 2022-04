l’impact positif de l’audit 4.0 et la ncessit oprationnelle comme principal moteur de la transformation numrique

Science et technologieSondages, Opinions et Recheches

MONTRAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ – tant continuellement l’afft des besoins des entreprises d’ici pour les soutenir dans leur croissance et les rendre toujours plus innovantes, Raymond Chabot Grant Thornton a sond les gestionnaires et les dirigeants d’entreprises pour connatre l’tat d’avancement de leur virage numrique et leur intrt envers cette priorit d’affaires incontournable. Principaux constats: les PME sont conscientes de l’importance d’un virage numrique, mais elles sous-estiment son potentiel.

Ce sondage, ralis par SOM pour le compte de la firmeat men auprs de 300 rpondants de PME qubcoises (de 30 499 employs) entre le 11novembre 2021 et le 14janvier 2022. Il a permis de gnrer des constats la fois intressants et proccupants, en ce sens que plusieurs entreprises procdent une transformation numrique sans avoir fait un diagnostic au pralable (audit 4.0); l’une des tapes cruciales pour prendre un virage technologique avec succs.

L’audit 4.0: un diagnostic essentiel pour valuer la maturit numrique de l’entreprise et convenir de la stratgie numrique adopter

Rappelons d’abord que l’audit 4.0 est une tape importante de la stratgie organisationnelle d’une transformation numrique. Ce diagnostic permet de savoir si l’entreprise a la maturit numrique pour raliser et atteindre les objectifs pralablement convenus lors de sa planification stratgique. Par la suite, selon les enjeux et les dfis identifis lors de l’audit 4.0, un plan numrique est dfini, incluant une dmarche structure visant slectionner des solutions et planifier la gestion du changement en lien avec les projets numriques prioriss.

D’ailleurs, le sondage a permis de rvler que les entreprises ayant ralis un audit 4.0 dnotent un impact positif statistiquement plus lev que celles ayant saut cette tape, particulirement en ce qui a trait la prise de decisions stratgiques. Les PME sont donc encourages mener un audit 4.0, car mme si prs de 80% d’entre elles disent avoir amorc leur transformation numrique, seulement 33% ont ralis ou entam un tel audit.

Heureusement, le financement gouvernemental est au rendez-vous pour les entreprises qui souhaitent innover par le numrique. Tant au Qubec qu’au fdral, les dirigeants disposent d’importantes aides financires pour dployer leur stratgie numrique, notamment par le Program ESSOR, qui intgre l’audit 4.0. L’annonce rcente du gouvernement fdral du Program canadien d’adoption du numriqueprocure gallement diffrentes mesures d’aide pour les PME en vue d’laborer une stratgie numrique.

En plus de permettre entre autres aux dirigeants d’tre accompagns par des experts accrdits, tels que nous, chez Raymond Chabot Grant Thornton, le financement disponible favorise la mise en place d’une stratgie numrique efficiente et adapte aux besoins de l’organisation, tout en contribuant pallier le manque de main-d’oeuvre, selon les stratgies retenues, comme l’automatisation des processus administratifs ou encore la robotisation. Il est clair que le virage numrique, devenu une cessit et non plus un choix pour les organisations, gnre des effets fort positifs sur l’entreprise, de multiples niveaux, an indiqu l’associe, Conseil en transformation des affaires, et leader de la pratique 4.0 au sein de la firme, Nancy Jalbert.

L’ducation et la sensibilisation la transformation numrique: le travail n’est pas termin!

La vaste majorit (78%) des PME disent avoir amorc un virage numrique et 94% d’entre elles l’identifient comme une priorit stratgique moyen terme. La ncessit oprationnelle ressort comme principal moteur de cette transformation, signe d’un retard combler. D’ailleurs, il est noter que le quart des PME qubcoises se considrent peu avances, voire en retard, en la matire. Les freins rsident gnralement dans la culture organisationnelle ou dans le manque de connaissances lies au processus.

Pour demeurer comptitives et prennes, toutes les organisations doivent faire de la transformation numrique une priorit organisationnelle. Si l’intention y est, l’investissement et la gouvernance doivent converger gallement vers l’atteinte de cet objectif stratgique. Les retombes d’un tel virage sont significatives de multiples niveaux. L’apport de la technologie la russite organisationnelle doit faire partie intgrante d’une gestion du changement structurante. C’est pourquoi nous devons, collectivement, poursuivre nos efforts de sensibilisation et de communication auprs de nos moteurs conomiques pour leur donner tous les moyens de leurs ambitions au niveau technologique, en les rendant toujours plus productifs de prat concidents, a vice concident – stratgie et transformation, Conseil en management, de la firme, Simon Clotier.

Vous souhaites connatre le profil numrique de votre organisation?

Raymond Chabot Grant Thornton invite d’ailleurs les PME valuer gratuitement leur niveau de maturit numrique et identifier les zones d’action prioritaires en rpondant l’outil diagnostic Profil Numrique, ici.

Propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thorntonest une firme de services professionnels voue au succs des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engags accompagner les dans leur russite grce une profonde comprhension de ce qui pour compte pour strie. leuxe in clients, Cette fine connaissance, jumele au talent et la passion d’une quipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader qubcoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalit, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilit, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une quipe de plus de 2600 professionnels, dont quelque 200 associs, rpartis dans plus de 100bureaux au Qubec et dans les rgions d’Ottawa et d’Edmundston.

Conjointement avec Grant ThorntonLLP, autre firme canadienne, et l’organisation mondiale Grant Thorntonnous sommes prsents dans plus de 140 pays et comptons plus de 62000 employs qui offrent une vritable connaissance, une perspective innovante et l’agilit ncessaire afin que les clients continue d’voluer.

